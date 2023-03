Confira as 83 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta terça

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a oferta de 83 vagas de emprego para esta terça-feira (28). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h. Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Portal do Trabalhador

O candidato também poderá concorrer às vagas acessando o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), no qual irá anexar o currículo na vaga pretendida. Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato com o concorrente para que compareça no posto do Sine Amazonas.

01 VAGA: FATURISTA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em faturamento, financeiro, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE BARMAN

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade em preparos de Sucos e Bebidas em geral, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração, Processos Gerenciais, Gestão de RH; Gestão Comercial e/ou Psicologia.

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos de Informática Avançada, Pacote Office, Negociação e Técnicas de Vendas, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LANTERNEIRO AUTOMOTIVO – PRESIDENTE FIGUEIREDO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência na execução de serviços de lanternagem em veículos automotores em caráter preventivo e corretivo, ter disponibilidade para residir em Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos de Panificação e/ou Manipulação de Alimentos, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em confecção de uniformes profissionais, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Superior completo ou Técnico em Contabilidade;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: GERENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter CNH-B, experiência em Super Atacadista, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COMPRADOR I

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter CNH-B, experiência em Super Atacadista, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: SALADEIRO II

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de Manipulação de Alimento e/ou Gastronomia, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: RECEPCIONISTA BILÍNGUE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter fluência em Inglês e Espanhol, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COZINHEIRO II

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos de Manipulação de Alimentos, Cozinheiro e/ou Gastronomia, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

30 VAGAS: SOLDADOR DE ELETRODO REVESTIDO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos de Soldagens, experiência em Eletrodo Revestido e/ou Arame Tubular, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: FORNEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de Manipulação de Alimentos e/ou Panificação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior cursando Administração, Contabilidade e/ou Gestão Financeira;

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de Informática Avançada, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior cursando ou Técnico Completo em Automação, Elétrica e/ou Engenharia;

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de Informática Avançada, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE ENGENHARIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando

Engenharia Civil e/ou Técnico em Edificações;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.

10 VAGAS: REPOSITOR DE MERCADORIAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

PRIMEIRO EMPREGO.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando;

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de informática Básica, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.

10 VAGAS: SOLDADOR DE ELETRODO REVESTIDO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter cursos de Soldagens, experiência em Eletrodo Revestido e/ou Arame Tubular, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERVENTE DE OBRAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência na área de construção civil, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.