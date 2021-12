Confira 55 vagas de emprego disponíveis pelo Sine Manaus nesta terça

Manaus/AM - O Sine Manaus vai ofertar 55 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (14), de 8h às 17h. O atendimento presencial no posto do shopping Phelippe Daou retorna nesta terça.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência).

Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Confira abaixo as vagas

Vagas novas – 24

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar o preparo de café da manhã e almoço para hóspedes e funcionários, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 15/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico Mecânico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de Mecânica;

Atividades – Realizar levantamento técnico para reparo e manutenção mecânica em máquinas, equipamentos, motores, e geradores elétricos. Realizar reparo e manutenção mecânica em máquinas, equipamentos, motores e geradores elétricos, realizando montagens, desmontagens, ajustes, calibração, limpeza, e substituindo peças, componentes mecânicos e eletromecânicos.

Vaga disponível até 15/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento do Pacote Office;

Atividades – Fazer conferência de mercadorias, auxiliar nas operações de recebimento de mercadorias, embalagens de produtos vendidos para o cliente na loja ou expedição, controlar e contar o estoque e a entrada e saída de materiais.

Vaga disponível até 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento do Pacote Office;

Atividades – Auxiliar nas rotinas administrativas da empresa em geral, com clientes, fornecedores, cadastros no sistema, planilhas, organizar documentação, dar suporte para as demais áreas da empresa, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente de Contabilidade

Escolaridade – Ensino superior cursando;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento básico na composição de custos de entrada para precificação, conhecimento em aceito de PIN e sistema CISSPODER, ter pró atividade, ser comunicativo, ter bom relacionamento em equipe e disponibilidade de horário;

Atividades – Atuar em empresa comercial/supermercado, realizando entrada e leitura de nota fiscal com base na legislação estadual e benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, ICMS, ICMS ST, recebimento de mercadoria virtual no portal do Senac, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 16/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Técnico em Mecânico de Refrigeração Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Necessário conhecimento em automação;

Atividades – Realizar manutenção de máquinas de refrigeração, cassete, Split, fancoil e central de água gelada.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Estacionamento

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Dar orientação a clientes, ronda no estacionamento, suporte na cancela, apoio na faixa de pedestre, uso de equipamento de rádio (conhecimento em linguagem de código Q) e apoio em guichê.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Gerente de Estacionamento

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar atividades de planejamento, organização e controle do estacionamento. Escalar as equipes, definindo prioridades e coordenando as operações do tráfego para garantir fluidez.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

Vagas em andamento – 31

3 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – Ensino superior cursando Administração, a partir do 3° período;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Estudar no turno da manhã e não ter outro vínculo de estágio;

Atividades – Auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Vaga disponível até 15/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Padeiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir disponibilidade de horário;

Atividades - Atuar na fabricação de pães (rústicos, panetones, baguetes, multigrãos, brioches, pizzas, croissants, bolachas, roscas, biscoitos, folhados, fermentados, semi-folhados). Recomendar e desenvolver receitas para a renovação da produção.

Vaga disponível até 15/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir disponibilidade de horário;

Atividades - Atuar na confecção de tortas, bolos confeitados, sobremesas, produção de salgados diversos e confeitaria seca, criação e desenvolvimento de novas receitas. Responsável pelo setor de produção.

Vaga disponível até 15/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Apresentar planos da academia e vender planos para fidelização dos clientes.

Vaga disponível até 15/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Consultor Técnico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”, informática com experiência em alimentação de planilhas em Excel e atendimento ao cliente. Diferencial ter conhecimento em mecânica automotiva;

Atividades – Atendimento ao cliente, funções administrativas, registro dos carros na oficina.

Vaga disponível até 15/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Mecânica

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração informal;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “B”, conhecimento em manutenção mecânica. Diferencial ter cursado ou concluído técnico em mecânica.

Atividades – Atendimento ao cliente, registro dos carros na oficina, suporte na manutenção de veículos.

Vaga disponível até 15/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico em Refrigeração

Escolaridade – Ensino Técnico em Refrigeração;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “AB.” Diferencial ter trabalhado com refrigeração;

Atividades- Manutenção de freezer, expositores e câmaras frigoríficas.

Vaga disponível até 15/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – Ensino Técnico em Refrigeração;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “AB”;

Atividades – Manutenções em frios e trabalhar com montagem e desmontagem de compressor bitzer.

Vaga disponível até 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Designer Gráfico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Auxiliar na criação de materiais gráficos de comunicação visual, como banners, catálogos, panfletos, dentre outros. Desenvolver logotipos e definir diagramação, na seleção de letras para textos e tratamento de imagens.

Vaga disponível até 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Operador de Máquinas Sacoleira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Controlar os parâmetros; posicionar o produto a ser talhado, documentar todas as atividades de controle do processo, conferir espessura e largura, anotar as aparas, verificar a resistência do material, encher o balão da máquina, trocar teflon e facas e retirar os materiais da esteira para embalar.

Vaga disponível até o dia 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – Zelar pela guarda e patrimônio da residência, identificar a necessidade de manutenção preventiva e corretiva em todo o ambiente.

Vaga disponível até o dia 17/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho – Vaga exclusiva para Menor Aprendiz

Escolaridade – Cursando Técnico em Segurança do Trabalho;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar nas atividades para evitar acidentes e proteger os profissionais, eliminar os riscos, fazer treinamentos com os profissionais e fiscalizar as atividades para garantir que elas sejam realizadas com segurança.

Vaga disponível até o dia 14/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]