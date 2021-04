Confira as 53 vagas de emprego desta sexta no Sine Manaus

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Churrasqueiro” para [email protected]

Atividades – realizar suporte ao churrasqueiro, organização do local de trabalho, suporte na disposição de carnes através da organização e armazenagem em estoque, zelar pelas máquinas, utensílios e equipamentos do restaurante.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo” para [email protected]

Requisitos obrigatórios – ter domínio no pacote office e boa comunicação com o público. Excel avançado será um diferencial;

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Analista Comercial” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Assistente de Marketing” para [email protected]

Atividades – propor projetos de campanhas, elaborar planos para desenvolver tais campanhas, promover eventos promocionais e de divulgação, realizar cotação e negociar com fornecedores de produtos de marketing, entrar em contato com clientes e criar relatórios de campanha.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Empilhadeira” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Montador de Móveis” para [email protected]

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias” para [email protected]

Atividades – auxiliar na limpeza de equipamentos de refrigeração, transportar ferramentas e peças, auxiliar na remoção de equipamentos, realizar 5S nos locais ao término das atividades. Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Manutenção” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Motorista de Caminhão” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Supervisor de Filial” para [email protected]

Atividades – gerenciar os serviços administrativos, financeiros, produtivos e de riscos da filial, bem como, materiais e serviços terceirizados. Planejar e controlar os recursos e as atividades da filial, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro e da materialização dos riscos.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Bioengenharia” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Impressoras” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Professor de Letras” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Professor de Química” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Professor de Matemática” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa Lotérico” para [email protected]

Atividades – atuar no atendimento ao cliente, operacionalização de caixa, realizando a abertura, sangrias, fechamento e pagamento de boletos. Auxiliar na busca de futuros clientes. Auxiliar no repasse de informações pertinentes à área. Apoiar a supervisão de equipes em demandas internas e externas.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Barista” para [email protected]

Atividades – atuar no preparo e montagem de cafés, chás e outras bebidas, atender os pedidos dos clientes e dar suporte no atendimento ao balcão.

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Churrasqueiro” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Cozinheiro” para [email protected]

Enviar currículos com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Loja (PcD)” para [email protected]

Enviar currículos e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa (PcD)” para [email protected]

Atividades – operar caixa realizando o recebimento de produtos comercializados no estabelecimento, receber valores das compras, solicitar a presença do fiscal de caixa para a entrega do excesso de numerário e efetuar o fechamento do movimento de caixa.

