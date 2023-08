Confira as 250 vagas de emprego do Sine Manaus para esta quarta

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 250 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (23), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.



Vagas Novas – 56



1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus e ter disponibilidade para trabalho de domingo à sexta-feira;

Atividades – armazenar e organizar produtos; separar e receber entregas; realizar conferência de produtos e armazenar no local correto, auxiliando os estoquistas.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus e ter disponibilidade para trabalho de domingo à sexta-feira;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral e pequenos consertos.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização dos ambientes; realizar arrumação e remoção de móveis e utensílios nas dependências da empresa.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender clientes; orientar sobre produtos e serviços oferecidos; resolver problemas, esclarecer dúvidas e prestar informações; realizar vendas, emitir notas fiscais, organizar o ambiente de trabalho e efetuar o fechamento do caixa.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência metalúrgica;

Atividades – executar atividades que auxiliam no funcionamento das máquinas da produção e na fabricação de peças para clientes.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino superior cursando administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – estar cursando ensino superior a partir do 3° período, ter curso de Informática avançada, experiência contábil e com planilhas;

Atividades – executar tarefas administrativas; suas funções são direcionadas para tornar os processos mais eficientes e lucrativos, por meio da análise e da gestão de recursos variados, como finanças, recursos humanos, entre outros.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Faturamento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com planilha Excel;

Atividades – atuar em diversos processos relacionados à emissão de notas fiscais e controle de recebimentos na empresa; realizar conferência de pedidos, laboração de documentos fiscais e controle de contas a receber.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de RH (Auxiliar de Pessoal)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em RH;

Atividades – responder dúvidas e solicitações dos colaboradores acerca dos processos do RH; auxiliar no cálculo de benefícios e adicionais que incidem na folha de pagamento; contribuir com o planejamento de carreiras dos funcionários; ajudar a organizar e gerenciar escalas de trabalho.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Camareiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e arrumar todas as áreas em tempo hábil, conforme normas de limpeza; prestar excelente atendimento ao cliente; criar listas de tarefas diárias e registrar todos os quartos atendidos; comunicar faltas, danos ou problemas de segurança.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



15 vagas – Pintor – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções, com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza do local de trabalho, controle de materiais, organização dos ambientes, atendimento e diferentes tipos de serviços de manutenção; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e qualidade.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalho braçal;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimentar e fixar mercadorias e cargas em caminhões e vagões; entregar e coletar encomendas; manusear cargas especiais; reparar embalagens danificadas e controlar a qualidade dos serviços prestados; operar equipamentos de carga e descarga; conectar tubulações às instalações de embarque de cargas; estabelecer comunicação, emitir, receber e verificar mensagens, notificando e solicitando informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – ter experiência com abastecimento fluvial;

Atividades – abastecer veículos; realizar atendimento de clientes e auxiliar com o pagamento dos serviços prestados; ajudar na limpeza e manutenção de veículos.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista de Autos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – ter experiência com elétrica geral em caminhões e máquinas pesadas;

Atividades – planejar serviços de instalação e manutenção elétrica em veículos, estabelecendo cronogramas e estimando prazos; instalar sistemas e componentes; elaborar leituras e esquemas; interpretar e corrigir esquemas; conectar cabos aos equipamentos e acessórios e testar o funcionamento de máquinas, equipamentos e sistemas para operação; realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva, inspecionando visualmente máquinas e equipamentos; diagnosticar defeitos eletroeletrônicos; desmontar, reparar, lubrificar, substituir e montar componentes, ajustar componentes e peças e simular o funcionamento de componentes e equipamentos; elaborar documentação técnica, cumprir normas de segurança, meio ambiente e saúde; realizar com qualidade as instalações eletroeletrônicas.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico Mecânico em Ar-Condicionado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – ter curso de Técnico em Refrigeração e Climatização;

Atividades – realizar manutenção preventiva, corretiva (Split, Splitão, VRF e Split de Precisão) e procedimentos de boas práticas de refrigeração.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Centro ou adjacências;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos; receber mercadorias e realizar conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Centro ou adjacências;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; informar sobre as qualidades e vantagens da aquisição, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas no Comércio – 43



1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – quatro meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – trabalhar na preparação e desenforme de bolos e tortas, caldas, recheios e coberturas, lavagem de louça, limpeza de cozinha, recebimento de mercadorias e controle de estoque; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de massas para a produção de pães e sobremesas e na montagem de pratos; auxiliar na produção de bolos e doces; preparar decoração, recheios e coberturas.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente; desossar e executar corte especial de carnes.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – mapear oportunidades de negócio; elaborar e apresentar propostas comerciais; organizar pedidos; acompanhar entrega de produtos; negociar preços e prazos; redatar contratos; realizar visitas de pós-venda.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Marketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores; ter domínio de redes sociais e fotografia básica;

Atividades – realizar divulgação e atendimento via plataforma Ifood; produção de conteúdo.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Atendente de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores;

Atividades – atender clientes; receber pedidos; prestar informações sobre produtos; separar, pesar, embalar, precificar e organizar os produtos nas prateleiras, agindo com cordialidade e presteza visando a satisfação do cliente.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Flores;

Atividades – higienizar e organizar o ambiente de trabalho; preparar lanches e pratos rápidos na lanchonete da loja (tapiocas e sanduíches diversos).

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias em lojas; cumprir as normas de segurança e procedimentos administrativos, a fim de zelar pelo patrimônio físico e pessoal.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Atendente de Delivery

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público, reposição de produtos, armazenamento, verificação de validade, limpeza e organização do local.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conduzir motocicleta, manipulando seus comandos e direção no trajeto indicado, transportando cargas de pequeno volume e expediente em geral.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional Habilitação categoria ”B” dentro do prazo de validade;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, para aumentar os resultados da equipe de vendas; ter tido experiência com vendas de pneus será um diferencial.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas - Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches; manter a ordem e a limpeza da cozinha, realizando a coleta e a lavagem das bandejas e talheres; auxiliar no serviço de copeiragem.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Churrasqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar nos serviços de alimentação; auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento das carnes, frangos e peixes e na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação; trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Peixeiro

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – escolher, preparar, conservar e vender peixes.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar produção e preparar massas de pão, macarrão e similares; fazer pães, bolachas e biscoitos; fabricar macarrão; confeitar doces, preparar recheios e confeccionar salgados; trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades dos bairros Centro, Educandos, Japiim, Crespo e São Lázaro (zona Sul de Manaus);

Atividades – prestar atendimento ao cliente; fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber o pagamento e emitir notas fiscais. Ter conhecimento no Sistema Operacional WinThor será um diferencial.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento, informando sobre as qualidades e vantagens de aquisição; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias, abastecimento de veículos e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas de veículos e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar atendimento a clientes; negociar preços, prazo, condições de pagamento e descontos nas vendas; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido; desejável ter conhecimento em sistema CRM, Leads e Mecânica Básica.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Líder de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar abertura e fechamento da loja; controlar estoque; orientar quanto a verificação e conferência dos produtos enviados ou devolvidos em relação às notas fiscais, faturas e demais documentos.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – verificar vendas pelas características do produto, vendedor, equipe ou representantes; fazer levantamento e pagamento das respectivas comissões; atuar em logística; coordenar matrizes e filiais, estoques, reposição, embarque e desembarque de mercadorias.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar pagamentos; fazer controle de contas a pagar e tesouraria; controlar fluxos de caixa; acompanhar extratos bancários, realizar balanços financeiros; preparar relatórios e apoiar o setor de contabilidade no pagamento de tributos.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em supermercados;

Atividades – receber valores de vendas de produtos e serviços; controlar numerários e valores; atender o público na recepção; prestar informações ao público, sobre itinerários, horários, preços, locais, duração de espetáculos, promoções, entre outros; preencher formulários e relatórios administrativos.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



9 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica, Atendimento ao Cliente ou Telemarketing;

Atividades – realizar prospecção de novos clientes para venda de planos corporativos; proporcionar transformação digital aos clientes através dos produtos e soluções da empresa; consultar as necessidades dos clientes e oferecer a proposta de valor mais adequada; ampliar as possibilidades de conexão dos clientes com serviços adicionais.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar separação de materiais; entregar, conferir, organizar e contar mercadorias.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar alimentos; realizar limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo das refeições, sobremesas e lanches.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Montador de Móveis Planejados

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar montagem de modulados de acordo com projeto/móveis projetados.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas na Indústria – 13



2 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter experiência em construção civil;

Atividades – supervisionar colaboradores, leitura e execução de projetos; acompanhar cronograma e medições de obras; controlar equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima; participar das compras de suprimentos e prospecção de fornecedores.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em construção civil;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações, definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em construção civil e conhecimento sobre emprego de materiais, ferramentas, equipamentos e técnicas utilizadas na construção;

Atividades – atuar na construção das etapas de fundação, paredes e acabamento.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações; definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em corte de MDF, máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças, dando o acabamento necessário, usando os equipamentos adequados e seguindo desenhos e instruções.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas em Serviços – 52



1 vaga – Supervisor de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – gerenciar as atividades de teleatendimento, como distribuição de tarefas à equipe, acompanhamento de procedimentos e regras para um melhor atendimento ao cliente e elaboração de relatórios estatísticos; propor medidas para a correção e prevenção de problemas, entre outras atividades relativas à função.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Encarregado de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – programar e supervisionar os serviços de instalação e paradas de máquinas para manutenção preventiva e corretiva, visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos; elaborar os projetos de desenvolvimento de dispositivos para máquinas e equipamentos.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens em caso de necessidade da empresa (escala 12×8) e experiência com frota pesada (caminhões e ônibus);

Atividades – realizar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos pesados; analisar as necessidades de troca e regulagem, montar sistemas e aplicar testes de funcionamento.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Técnico em Eletromecânica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletromecânica;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – planejar, executar e participar da elaboração de projetos eletromecânicos de máquinas, equipamentos e instalações; usinar peças e interpretar esquemas de montagem e desenhos técnicos; montar máquinas e realizar manutenção eletromecânica de máquinas, equipamentos e instalações.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Manicure

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Atividades – realizar esmaltação simples, em gel e alongamento; cuidar da estética e saúde e aplicar produtos químicos; realizar massagens estéticas utilizando produtos e aparelhagem; selecionar, preparar e cuidar do local e materiais de trabalho.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Pintor de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar o veículo a ser reparado; realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos, ferramentas e condições necessárias para o serviço; preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Assistente Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Conhecimento em licitação, informática básica e avançada, planilha Excel, Comprasnet e E-compras;

Atividades – realizar apoio ao setor comercial, realizando assistência em todos os processos de vendas; acompanhar pedidos, entrar em contato com clientes, desenvolver propostas comerciais e analisar o mercado, elaborando relatórios.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Depilador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Atividades – realizar procedimentos de higienização e preparação da pele; aplicar técnicas de depilação e depilação artística; relacionar-se com fornecedores e demais profissionais de beleza.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Manutenção de Produtos Eletrônicos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada, conhecimento em produtos Intelbras, atendimento a clientes, código do consumidor e pacote Office;

Atividades – realizar conserto e reparo de produtos, troca expressa e garantia.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada;

Atividades – mapear oportunidades de negócio; elaborar e apresentar propostas comerciais; organizar pedidos; acompanhar entrega de produtos; negociar preços e prazos; redatar contratos; realizar visitas de pós-venda.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



20 vagas – Alpinista Predial (Limpador de Fachada)

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-35 e conhecimento em trabalho em cadeirinha ou balancim (Trabalho em Altura) com técnicas de alpinismo;

Atividades – realizar limpeza e manutenção de fachada predial.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Auxiliar de Limpeza (Limpador de Fachada)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com limpeza de fachada, curso de NR-35 e conhecimento em trabalho em cadeirinha ou balancim (Trabalho em Altura) com técnicas de alpinismo;

Atividades – realizar limpeza e manutenção de fachada predial.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Eletricista de Rede

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em instalações subterrâneas;

Atividades – planejar serviços elétricos, instalação e distribuição de alta e baixa tensão; montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, indústrias e comerciais.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em instalações subterrâneas;

Atividades – auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas; transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, cursos de TCP (Transporte Coletivo de Passageiros) e Direção Preventiva;

Atividades – transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos; elaborar rotas de transporte.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagens e rotas; realizar prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Instalador de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “AB” ou “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviço interno na oficina, como manutenção de aparelhos e instalação de purificadores; ter noções de Refrigeração será um diferencial.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Operador de Processos Químicos e Petroquímicos

Escolaridade – ensino técnico completo em química ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em competências básicas em programas como Word, Excel e PowerPoint;

Atividades – atuar com manipulação de produtos químicos e matéria prima.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 86



3 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atividades de limpeza nas áreas externa e interna da empresa.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Ônibus – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, curso de Transporte Coletivo de Passageiros (TCP) e Direção Preventiva atualizado;

Atividades – transportar veículos com cargas ou pessoas, para itinerários definidos; elaborar rotas de transporte.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Cobrador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cobrança de tarifas em transportes coletivos e repassar o troco, se necessário; prestar informações aos usuários e manter a ordem e limpeza do veículo.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Auxiliar de Produção de Alimentos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização dos ambientes.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza diária das dependências da empresa; remover o pó dos móveis, fazer a varredura do piso, aspirar detritos, limpar ou lavar vidros e janelas, remover o lixo das lixeiras, higienizar os banheiros e repor materiais de limpeza.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Frentista – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por abastecer veículos; prestar atendimento a clientes; auxiliar com o pagamento dos serviços prestados; ajudar na limpeza e manutenção de veículos.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Assistente de Telemarketing – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender usuários; oferecer serviços e produtos; prestar serviços técnicos especializados; realizar pesquisas, fazer serviços de cobrança e cadastramento de clientes, sempre via teleatendimento, seguindo roteiros e scripts planejados e controlados, para captar, reter ou recuperar clientes.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada;

Atividades – tratar com fornecedores aspectos documentais, lançar notas, conferir, formular relatórios, elaborar e atualizar planilhas.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Atendente de Lanchonete – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque, repondo produtos em prateleiras e higienizando utensílios.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



7 vagas – Agente de Portaria – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – zelar pela guarda do patrimônio, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando para os lugares desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



33 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – receber e realizar chamadas telefônicas; atender ao público; organizar e arquivar documentos; gerenciar agendas e agendamentos e preparar a documentação necessária.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou sem experiência;

Atividades – auxiliar no processo produtivo das embalagens, realizando atividades operacionais na área de acessórios/impressoras, a fim de atender a demanda de fabricação de embalagens de papelão ondulado.

Disponível até 23/8/2023 ou encerramento da vaga.