Confira as 25 vagas do Sine Amazonas para esta segunda

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) vai ofertar 25 vagas de emprego para esta segunda-feira (26). Os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: [email protected]

Confira



08 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em CRM, CNH “cat. B”, informática básica, experiência em vendas, comprometimento, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Que tenha experiência em cuidados com sítio, que saiba cozinhar, currículo atualizado e documentação completa.



05 VAGAS: TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Escolaridade: Técnico em Eletrônica

Com experiência na área.

OBS: Experiência com reparo de placas no segmento eletrônico, rotinas em linhas de produção com produtos de pequeno a grande porte, manuseio de componentes e matérias sensíveis, conhecimento em setup de linha será um diferencial, cursos de leitura de componentes, informática, TBO, disponibilidade de horário, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento na área, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento na área, currículo atualizado e documentação completa.



02 VAGAS: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ser proativo, responsável facilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, curso de NR 35, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área

OBS: Experiência com empilhadeira a gás, diferencial habilidade em pá carregadeira, CNH categoria B, curso de NR 11 atualizado, disponibilidade de horário, responsável, proativo, disciplinado, currículo atualizado e documentação completa.



01 VAGA: OPERADOR DE GUINDAUTO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência na função, CNH categoria D, curso de operador de guindauto, curso NR 11, currículo atualizado e documentação completa.



02 VAGAS: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Curso desejável de Gastronomia, currículo atualizado e documentação completa.



03 VAGAS: ATENDENTE GERAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Experiência em açaí frozen, curso desejável de atendimento, currículo atualizado e documentação completa.