Confira as 249 vagas do Sine Manaus para esta quarta

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, visando aumentar os resultados da equipe de vendas.

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; estar com o exame toxicológico apto; ter veículo próprio e disponibilidade de horário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; estar com o exame toxicológico apto; ter disponibilidade de horário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT);

Atividades – realizar captação e prospecção de clientes em lojas parceiras com o objetivo de obter o maior número de cadastros possíveis; despertar o interesse dos clientes em conhecer o produto UME; identificar o perfil do cliente para apresentar o produto da forma mais adequada às suas necessidades; fortalecer o relacionamento e encantar o cliente na abordagem; executar os procedimentos de abordagem e cadastro com segurança e espontaneidade, conforme procedimentos da empresa; garantir a melhor experiência de cadastro para o cliente UME.

Atividades – preparar, organizar e movimentar carga; interpretar simbologia das embalagens, armazenar de acordo com o prazo de validade do produto, identificar características da carga para transporte, armazenar e separar carga não-conforme; realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Atividades – auxiliar na desossa e no corte de carnes; verificar a qualidade e higiene dos produtos; atender clientes com qualidade.

Atividades – responsável pela abertura e fechamento da unidade; conferir e guardar valores; acompanhar desempenho individual dos vendedores; confirmar o recebimento da entrada do cliente e do valor financiado pelo banco; solicitar ativação e autorizar a entrega dos veículos para o cliente; garantir que todos os vendedores utilizem os canais online disponibilizados pela empresa para captação de vendas; criar e apresentar à gerência geral plano de vendas que colaborem para o alcance das metas estabelecidas para o grupo.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

