Confira as 240 vagas de emprego do Sine Manaus para esta terça

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 240 vagas de emprego nesta terça-feira (12) de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Vagas Novas – 55

20 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga

20 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em aparelho móvel (celular) e em técnicas de vendas;

Atividades – realizar captação e prospecção de clientes em lojas parceiras com o objetivo de obter o maior número de cadastros possíveis; despertar o interesse dos clientes em conhecer o produto UME; identificar o perfil do cliente para apresentar o produto da forma mais adequada às suas necessidades; fortalecer o relacionamento e encantar o cliente na abordagem; executar os procedimentos de abordagem e cadastro com segurança e espontaneidade, conforme procedimentos da empresa; garantir a melhor experiência de cadastro para o cliente UME.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – remover pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes, utensílios e objetos de decoração; arrumar banheiros e toaletes e abastecer com produtos de higiene; coletar o lixo dos depósitos; auxiliar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria e experiência a partir de 2018;

Atividades – percorrer a área sob sua responsabilidade; vigiar a entrada e saída de pessoas; tomar medidas necessárias para evitar danos ao local, valendo-se da autoridade que lhe foi outorgada; prestar informações e relatar ocorrências das anormalidades ocorridas.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; estar com o exame toxicológico apto; ter disponibilidade de horário;

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; estar com o exame toxicológico apto; ter veículo próprio e disponibilidade de horário;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, visando aumentar os resultados da equipe de vendas.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escritório

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender fornecedores e clientes, prestando e recebendo informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo recebimento, conferência e verificação de validades dos produtos; controlar avarias e perdas; organizar estoques; realizar balanços e inventários; emitir relatórios; verificar operações de entrada e saída; armazenar mercadorias.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – auxiliar na montagem de instalações elétricas de residências, fábricas e outros estabelecimentos, de embarcações, aviões, automóveis e demais veículos automotores; auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas; transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em hortifruti;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fabricar diferentes tipos de massa; modelar pães e criar receitas; cuidar da embalagem e armazenagem; operar equipamentos e máquinas; gerenciar compra e estoque de matéria-prima.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico em Operações e Monitoramento de Computadores

Escolaridade – ensino superior ou técnico na área de tecnologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela manutenção de computadores, atualização de sistemas e acompanhamento dos sistemas de telefonia.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas no Comércio – 85

40 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Informática básica;

Atividades – realizar vendas em stand dentro de condomínios.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Supermercado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar como líder de loja; instruir equipe, realizar abertura e fechamento de loja, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga

1 vaga – Gerente de Vendas

Escolaridade – ensino superior cursando ou completo em administração, gestão comercial, ou áreas correlacionadas;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela abertura e fechamento da unidade; conferir e guardar valores; acompanhar desempenho individual dos vendedores; confirmar o recebimento da entrada do cliente e do valor financiado pelo banco; solicitar ativação e autorizar a entrega dos veículos para o cliente; garantir que todos os vendedores utilizem os canais online disponibilizados pela empresa para captação de vendas; criar e apresentar à gerência geral plano de vendas que colaborem para o alcance das metas estabelecidas para o grupo.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noções de Informática básica;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar sanduíches; auxiliar no preparo de café da manhã; realizar produção e fritura de alimentos, como carnes, frangos, peixes e sanduíches, utilizando chapas metálicas de cozinha, churrasqueiras e grelhas.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Forneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar o forno da padaria, assando pães, salgados, biscoitos, entre outros produtos, controlando processos e linhas de produção; zelar pelo bom funcionamento e higienização dos equipamentos e do forno.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na desossa e no corte de carnes; verificar a qualidade e higiene dos produtos; atender clientes com qualidade.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Costureira Profissional (Costureira Geral)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir em bairros próximos à empresa: São Jorge, Vila da Prata, Compensa, Santo Agostinho, Nova Esperança, Vila Marinho ou Lírio do Vale; ter experiência em atendimento ao cliente;

Atividades – fazer costuras e reparos de roupas finas, operacionais militares e de escola militar.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; estar apto ao exame toxicológico;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos, realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

13 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de operador de empilhadeira;

Atividades – preparar, organizar e movimentar carga; interpretar simbologia das embalagens, armazenar de acordo com o prazo de validade do produto, identificar características da carga para transporte, armazenar e separar carga não-conforme; realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto à cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque, repondo produtos em prateleiras e higienizando utensílios.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos das vendas; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas na Indústria – 51

50 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação no município de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de 5-S, NR-12 e TBPO; ter conhecimento em corte ângulo;

Atividades – realizar cortes, furos e soldas em materiais metálicos, e produzir peças com esses materiais, como tubos, grades, chapas, entre outros. Ter trabalhado em Indústria Metalúrgica será um diferencial.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas em Serviços – 40

2 vagas – Controlador de Manutenção

Escolaridade – ensino superior completo em administração, logística ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar área operacional de manutenção da frota de veículos; realizar relatórios e planilhas para a diretoria.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vistoriador Veicular

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vistoriar veículos da frota e realizar relatórios para a gerência.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Telemarketing Receptivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office;

Atividades – receber ligações de clientes e potenciais clientes; controlar planilhas e relatórios.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Manicure

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Atividades – esmaltar as unhas das mãos e dos pés dos clientes; criar desenhos e aplicar unhas de gel e acrílico.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter registro de Técnico de Segurança; ter experiência em PCMSO e PGR; ter cursos de pacote Office avançado, NR-33 e NR-35 atualizados;

Atividades – realizar inspeção de segurança, recomendar medidas de prevenção e controle, integração dos colaboradores nas obras, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Enfermagem

Escolaridade – curso de auxiliar de enfermagem;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Coren ativo;

Atividades – preparar pacientes para consultas e exames; realizar e registrar exames, segundo instruções médicas ou de enfermagem; orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas à higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde.

Disponível até 12/11/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidade com soldas elétricas, MIG, TIG ou oxiacetileno; ter cursos atualizados na área;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fazer recorte, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos, para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Engenharia Mecânica

Escolaridade – cursando ensino superior;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar matriculado em uma instituição de ensino superior; ter conhecimento em PMOC;

Atividades – realizar desenhos de adequação do local, de instalação e fabricação; verificar fabricação de componentes mecânicos; auxiliar engenheiros responsáveis pelos projetos em atividades de apoio.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos atualizados e experiência na área de solda;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento e experiência em Chillers, Fancoils e Splits; ter curso de qualificação na área;

Atividades – prestar assistência técnica; instalar, realizar manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e qualidade; realizar orçamento de serviços; elaborar documentação técnica.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Fiscal Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – fiscalizar os colaboradores externamente; acompanhar as linhas de ônibus; fazer relatórios para a gerência.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de RH

Escolaridade – ensino superior completo em psicologia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar no recrutamento e seleção de novos colaboradores e na aplicação de testes psicológicos.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em operação de máquina lavadora e tratamento de piso;

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviço de coleta de resíduos.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção preventiva e corretiva de rede elétrica, hidráulica, hidro sanitária, de pintura, carpintaria, marcenaria, serralheria, alvenaria e refrigeração.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como ajudante de cozinha ou funções similares;

Atividades – auxiliar no preparo de refeições nos restaurantes da empresa.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Lapidador de Vidros

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar as atividades de corte e acabamento de vidros e cristais; analisar informações das áreas de interface; selecionar ferramentas; requisitar matérias primas; preparar máquinas, equipamentos e materiais para movimentação na linha de produção; controlar os processos de corte e acabamento em vidros e cristais; inspecionar e classificar matérias-primas e produtos; corrigir anomalias no processo; monitorar cumprimento de metas de produção; cortar, lapidar, dar polimento e decorar vidros e cristais. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela higienização da área de trabalho, equipamentos e utensílios; higienização e pré-preparo de vegetais; montagem de saladas, preparo de sucos, lanches e desjejum; auxiliar na confecção de preparações, conforme cardápios pré-estabelecidos e fichas técnicas.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Consultor de Vendas Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prospectar clientes, efetuar cadastros e realizar vendas de Tecelon.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Escrituração Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema Alterdata;

Atividades – realizar apuração e declaração de impostos diretos e indiretos e escrituração fiscal; atender fiscalizações; participar da análise dos procedimentos tributários da empresa.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – curso técnico em segurança do trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de instrumentação de medição, NR-12 e elaboração de PPRA; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer manutenção preventiva e corretiva e limpeza de equipamentos de refrigeração.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 9

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em técnicas de vendas e captação de clientes;

Atividades – prestar atendimento ao cliente.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Informática básica;

Atividades – realizar carregamento, controle e organização de materiais.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção de Alimentos – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza; substituir, trocar, limpar, reparar e instalar peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças e jardins); executar transporte de móveis e objetos em geral; realizar serviços de carga e descarga de materiais.

Disponível até 12/12/2023 ou encerramento da vaga.