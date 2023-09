Confira as 234 vagas de emprego do Sine Manaus para esta sexta

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 234 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (1º), de 8h às 16h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.



Vagas Novas – 18



1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário;

Atividades – receber, conferir e armazenar produtos; separar pedidos de vendas; fazer controle de estoque; organizar e manter o estoque de forma eficiente.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar atividades relacionadas à venda de produtos ou serviços externos; comercializar produtos de Internet, TV, Telefone Fixo e Móvel; realizar elaboração de propostas e prospecção de novos clientes.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento básico em Informática e familiaridade com tecnologia e telecomunicações;

Atividades – realizar atendimento e prospecção de clientes PME (Pequenas e Médias Empresas), venda de produtos e serviços de telefonia com foco no atingimento de metas mensais; utilizar software de vendas e atuar de acordo com as diretrizes da empresa e operadora; ter experiência em vendas e atendimento ao cliente corporativo será um diferencial.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar separação de materiais; entregar, conferir, organizar e contar mercadorias.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com peças de motocicletas;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; informar sobre as qualidades e vantagens da aquisição; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias, entre outros.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga



1 vaga – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; fazer lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos; organizar o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Recepcionista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – recepcionar e prestar serviços de apoio a clientes, pacientes, hóspedes, visitantes e passageiros; prestar atendimento telefônico e fornecer informações em escritórios, consultórios, hotéis, hospitais, bancos, aeroportos e outros estabelecimentos; marcar entrevistas e consultas; receber e orientar clientes ou visitantes; agendar serviços, reservar (hotéis e passagens) e indicar acomodações em hotéis e estabelecimentos similares; observar normas internas de segurança, conferir documentos e idoneidade dos clientes e notificar seguranças sobre presenças estranhas; organizar informações e planejar o trabalho diário.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Lavador de Veículos

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala 12x8;

Atividades – prestar serviço de limpeza e secagem de automóveis (interna e externamente); atuar com polimento e cristalização de pintura, entre outras funções.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na manutenção de motores, sistemas e partes de veículos automotores; substituir peças, reparar e testar desempenho de componentes e sistemas de veículos.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas no Comércio – 28



1 vaga – Auxiliar de Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no preparo de massas para a produção de pães e sobremesas e na montagem de pratos; auxiliar na produção de bolos e doces; preparar decoração, recheios e coberturas.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional Habilitação categoria ”B” dentro do prazo de validade;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, para aumentar os resultados da equipe de vendas; ter tido experiência com vendas de pneus será um diferencial.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – residir na zona Sul de Manaus;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; informar sobre as qualidades e vantagens da aquisição, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Analista Comercial (Gerente Comercial)

Escolaridade – ensino superior em administração completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Dashboard, Power Bi, Excel avançado e Target;

Atividades – elaborar planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha; registrar entrada e saída de mercadorias; promover a venda de mercadorias e demonstrar seu funcionamento; informar sobre as qualidades e vantagens da compra; expor mercadorias de forma atrativa, em pontos estratégicos de vendas; prestar serviços aos clientes, como troca de mercadorias, abastecimento de veículos e outros serviços correlatos; fazer inventário de mercadorias para reposição; elaborar relatórios de vendas, promoções, demonstrações e pesquisa de preços.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10 e noções em elétrica e eletrônica de voltagem e amperagem;

Atividades – auxiliar em consertos gerais; executar serviços de manutenção corretiva e preventiva em equipamentos e instalações prediais; desejável ter curso na área de manutenção e conhecimento em sistemas de bombeamento de recalque e de sistemas de hidrantes.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Vendedor Externo (Consultor de Vendas)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – realizar vendas de planos (Internet, TV por Assinatura e telefone fixo).

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade; ter curso de Direção defensiva e noções básicas em mecânica;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus e ter conhecimento em materiais de construção;

Atividades – realizar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos da venda; orienta quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em refrigeração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em manutenção em geral de ar condicionado e bebedouros industriais;

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



3 vagas – Instalador de Purificadores de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter noções de refrigeração e Carteira Nacional de Habilitação categorias “AB” ou “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar serviço interno na oficina, manutenção de aparelhos e instalação de purificadores.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de RH (Auxiliar de Pessoal)

Escolaridade – ensino superior incompleto em administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus;

Atividades – realizar processos relacionados a admissão e demissão, controle de salários, benefícios e direitos trabalhistas (como férias e vale alimentação), controle de banco de horas, processos seletivos, entre outros.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em segurança do trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e residir na zona Leste de Manaus;

Atividades – participar na elaboração e implementação da política de saúde e segurança no trabalho; orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de acidentes e analisando esquemas de prevenção.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Externo (Consultor de Vendas)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas, Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e veículo próprio;

Atividades – realizar atendimento a clientes, fechar negociações e auxiliar em dúvidas; pode atuar presencial ou virtualmente; auxiliar na organização, controle de mercadorias e emissões de notas fiscais do estabelecimento.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho:

Atividades – mapear oportunidades de negócio, elaborar e apresentar propostas comerciais, organizar pedidos, acompanhar entrega de produtos, negociar preços e prazos, redatar contratos e realizar visitas de pós-venda.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico de Manutenção de Produtos Eletrônicos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática avançada; ter conhecimento e experiência com produtos tecnológicos, atendimento a clientes, código do consumidor e pacote Office;

Atividades – realizar conserto e reparo de produtos, troca expressa e garantia.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo ou superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e conhecimento básico em maquiagem/cosméticos;

Atividades – atuar na gestão de pessoas, vendas e metas, abertura e fechamento de loja e caixa, e recrutamento e seleção de colaboradores; desejável ter conhecimento em planilha Excel.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas na Indústria – 103



1 vaga – Mecânico de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar operação e manutenção em maquinários.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



100 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos obrigatórios – ter curso de TBO e residir na zona Leste de Manaus;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa do segmento eletroeletrônico: montagem de placas, embalagem em processos de linha de produção e controle de qualidade.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar Contábil

Escolaridade – ensino superior em contabilidade completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Lago Azul, Tarumã, Manoa, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, União da Vitória ou João Paulo;

Atividades – prestar assistência contábil e administrativa ao departamento de contabilidade; digitar com precisão e preparar e manter documentos e registros contábeis; preparar depósitos bancários, lançamentos contábeis e demonstrativos.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas em Serviços – 66



1 vaga – Supervisor de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – gerenciar as atividades de teleatendimento, como distribuição de tarefas à equipe, acompanhamento de procedimentos e regras para um melhor atendimento ao cliente e elaboração de relatórios estatísticos; propor medidas para a correção e prevenção de problemas, entre outras atividades relativas à função.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viagens em caso de necessidade da empresa (escala 12×8) e experiência com frota pesada (caminhões e ônibus);

Atividades – realizar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos pesados; analisar as necessidades de troca e regulagem, montar sistemas e aplicar testes de funcionamento.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Manicure

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Atividades – realizar esmaltação simples, em gel e alongamento; cuidar da estética e saúde e aplicar produtos químicos; realizar massagens estéticas utilizando produtos e aparelhagem; selecionar, preparar e cuidar do local e materiais de trabalho.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Depilador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulso;

Atividades – realizar procedimentos de higienização e preparação da pele; aplicar técnicas de depilação e depilação artística; relacionar-se com fornecedores e demais profissionais de beleza.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico Mecânico em Ar-Condicionado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho:

Requisitos obrigatórios – ter curso de Técnico em Refrigeração e Climatização;

Atividades – realizar manutenção preventiva, corretiva (Split, Splitão, VRF e Split de Precisão) e procedimentos de boas práticas de refrigeração.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



42 vagas – Atendente de Enfermagem (Maqueiro)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho:

Atividades – receber e conferir os prontuários do setor competente e distribuir nos consultórios; agendar consultas, tratamentos e exames; chamar e encaminhar pacientes; preparar mesas de exames.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Analista de Material

Escolaridade – ensino superior completo em administração, logística ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar processos de compras, armazenagem e movimentação de materiais; participar da criação de métodos e processos e no controle da área de Suprimentos, definindo ações para redução de custos.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em administração, logística ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no fechamento de folha, rescisão e encargos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Consultor Comercial (Agente de Vendas de Serviços)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em áreas comerciais;

Atividades – responsável por analisar, identificar e explicar as causas das baixas comerciais da empresa; desejável ter trabalhado em vendas de cursos profissionalizantes, pós-graduações, consignados ou telemarketing.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas; domínio em administração à carteira de clientes, manutenção e prospecção de clientes; curso de atendimento ao cliente e técnicas de vendas, Informática básica e disponibilidade de horário;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, visando aumentar os resultados da equipe de vendas.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor (Serviços)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas;

Atividades – realizar atendimento a clientes; negociar preços, prazos, condições de pagamento e descontos da venda; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagens e rotas; realizar prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Coordenador de Qualidade

Escolaridade – ensino superior em gestão da qualidade, recursos humanos ou administração completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de Excel avançado e Matemática Financeira;

Atividades – coordenar sistema de gestão da qualidade, garantindo aderência aos parâmetros das normas nacionais e internacionais e exigências do mercado, dentro das políticas definidas pela empresa.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais afins; construir alicerces, levantar paredes, muros e construções similares; rebocar estruturas construídas; realizar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – cuidar de bebês e crianças, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer; acompanha horários dos medicamentos, alimentação, escola e banho; realizar atividades que estimulam o desenvolvimento físico, emocional e motor da criança; acompanhar em viagens e consultas médicas.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Administrativo (Estágio)

Escolaridade – ensino superior cursando administração, economia ou ciências contábeis;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar atendimento ao público, gerenciamento de documentos, realização de controles financeiros, suporte ao setor de recursos humanos, entre outras atividades.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



4 vagas – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino superior em administração ou contabilidade completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber e enviar correspondências e documentos; controlar contas a pagar e receitas; emitir notas fiscais e elaborar relatório financeiro; acompanhar o trabalho de logística da empresa; manter arquivos e cadastros de informações atualizados; assessorar gerentes e líderes com questões práticas da rotina de trabalho, como preparar documentos, prestar informações ao público e responder e-mails.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.





Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 19



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização dos ambientes.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização dos ambientes; realizar arrumação e remoção de móveis e utensílios nas dependências da empresa.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Cobrador de Ônibus – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar cobrança de tarifas em transportes coletivos e repassar o troco, se necessário; prestar informações aos usuários e manter a ordem e limpeza do veículo.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Depósito ou Fiel de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – controlar o estoque dos produtos ou materiais; localizar os lotes a expedir; emitir notas fiscais, conferir encomendas e material a expedir.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



8 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – verificar produtos necessários para reposição nas prateleiras e gôndolas; realizar reposição de produtos observando a validade.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Empacotador – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – embalar, ensacar e encaixotar mercadorias; prestar apoio transportando os produtos para as várias áreas do estabelecimento, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 01/09/2023 ou encerramento da vaga.