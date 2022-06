Confira as 179 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta segunda

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga 179 vagas de emprego para esta segunda-feira (13). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/ para fazer atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.



03 VAGAS: ELETRICISTA DE EQUIPAMENTOS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter noções de eletrônica veicular, documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: ASSISTENTE COMERCIAL

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Administração ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de direção defensiva, MOPP, coleta seletiva, NR11, CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ELETRICISTA INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso em elétrica, conhecimento em comandos elétricos, montagem de quadros elétricos, manutenção de máquinas, NR10, NR12, NR35 será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFE

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Administração, Logística ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Para executar atividades de recebimento, conferência, estocagem e expedição de materiais diversos e produtos químicos, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de agente de portaria ou vigilante (atualizado), informática básica, curso de atendimento ao cliente será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SUQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área, documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: ELETRICISTA DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso em elétrica com ênfase em refrigeração, NR-10 e NR-35 atualizados, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de corte e costura, ter a documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUDITOR DE LOJA

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em conferência de produtos e planilhas, ter disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento na área financeira e pacote Office, com experiência em contas a pagar, controle diário de pagamentos e recebimentos, criação de borderô e afins, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE COMUNICAÇÃO

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Publicidade e Propaganda ou Design a partir do 4º período

Sem experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento básico em CorelDraw, Photoshop e redes sociais, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área, ter a documentação completa e currículo atualizado.



30 VAGAS: SOLDADOR NAVAL

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em soldagem, NR-33, NR-34 e NR-35, ter a documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: BARMAN

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: APRENDIZ ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Cursando Ensino Superior Administração, Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter informática básica, ter a documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência na área de vendas em geral, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE CAMINHÕES

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em manutenção e mecânica de carros altos e pesados, ter curso técnico em mecânica de caminhões, desejável curso técnico em eletricidade e mecânica industrial.



01 VAGA: ASSISTENTE INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou cursando Ensino Superior em Administração ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter fluência em japonês (fala e escrita), ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR ORÇAMENTISTA GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência no ramo gráfico, ter CNH categoria “B”, curso de informática básica, técnicas em vendas e atendimento ao cliente, ter a documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO

Escolaridade: Cursando Ensino Superior

Com experiência na área.

OBS: Ter informática básica, ter habilidades em negociação, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: OPERADOR DE TELEMARKETING

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em vendas e empréstimos consignados, ter a documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: OPERADOR DE CIRCUITO FECHADO DE TV

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO TOCO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso em Direção Defensiva e Operador de Munck, CNH categoria “D”, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ANALISTA DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de direção defensiva, ter experiência no controle e processamento de folha de pagamento, encargos sociais, cálculo de férias, admissões e demissões, ter a documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE AUTOPEÇAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CHURRASQUEIRO (REABERTA)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ANALISTA DE TRADE MARKETING

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Marketing ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Desejável domínio do pacote Office avançado, ter CNH categoria “A” ou “AB”, veículo próprio, ter a documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: POLIDOR DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



15 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: ELETRICISTA DE REFRIGERAÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso em Elétrica com ênfase em refrigeração, curso de NR10 e NR35 atualizados, documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: FISCAL DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



04 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Administração ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR AMBIENTAL (PCD)

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Administração, Direito ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR CONTÁBIL (PCD)

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE ENGENHARIA (PCD)

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Engenharia

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na função.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Desejável vivência na área de Logística ou similar, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



10 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em Segurança do Trabalho, expertise em avaliações de risco, ter habilidades com o programa SSO, proficiência e dinamismo para ministrar treinamentos normativos, preferencialmente NR-12, NR-33, NR35 ou brigada de incêndio, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.