Confira as 173 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta quarta

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/Am) disponibiliza 173 vagas de emprego para diversas áreas. O cadastro pode ser feito de forma online ou de forma presencial, na sede de cada órgão. Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/ para fazer atualização do cadastro, em seguida acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

02 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso NR – 10,terdocumentaçãocompleta e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter Pacote Office completo, terdocumentaçãocompleta e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Terdocumentaçãocompleta e currículo atualizado.

40 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de agente de portaria atualizado, ter documentaçãocompleta e currículo atualizado.

03 VAGAS: ASSESSOR DE MICROCRÉDITO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho externo, ter noções de informática, ter vivência na área de vendas, ter documentaçãocompleta e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentaçãocompleta e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE BAR

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento sobre as características das bebidas, ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE DE PADARIA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atendimento ao cliente, ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atendimento ao cliente, ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUBGERENTE

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “A”, ter experiência em rotinas de abertura e fechamento de loja, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de culinária será um diferencial, ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência como confeiteiro em supermercados ou padarias, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE RH

Escolaridade: Ensino superior cursando Recursos Humanos;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento nas plataformas de benefícios, entrevistas via chamadas de vídeo, ter experiência com as plataformas Google, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em jardineiro, ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE MARCENARIA

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalhos em turnos,ter a documentação completa e o currículo atualizado.

01 VAGA: EDITOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em edição de fotos e vídeos, design, edição de áudio, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MONTADOR

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em montagem de estruturas de eventos, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SOCIAL MEDIA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em Marketing, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em elétrica em geral, ter curso de NR – 10 atualizado, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE TELEMARKETING

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de jardinagem, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência e conhecimento na área de soldagem,ter a documentação completa e o currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE EXPEDIÇÃO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria B, ter experiência em direção de furgões ou veículos similares,ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em jardineiro,ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ASSISTENTE DE COMPRAS

Escolaridade: Ensino superior cursando Administração;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com importação, ter inglês intermediário, ter curso de informática avançada, ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE PCPM SÊNIOR

Escolaridade: Ensino superior completo em Administração ou Engenharia de produção;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidades com Excel avançado, tera documentação completa e currículo atualizado.

40 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Tera documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR DE AUTOPEÇAS

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em vendas de autopeças, tera documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

03 VAGAS: INSPETOR DA QUALIDADE (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de Metrologia básica, Inspetor da Qualidade e Ferramentas da Qualidade, ter a documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter curso de TBO, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: ASSESSOR DE MICROCRÉDITO (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho externo, ter noções de informática, ter vivência na área de vendas, ter a documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino médio completo ou ensino superior cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE MARCENARIA (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalhos em turnos,ter a documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.

04 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino superior completo ou cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos na área administrativa, ter a documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.

03 VAGAS: PEDREIRO (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com ou sem experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado e laudo médico atualizado. .

03 VAGAS: SERVENTE (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado e laudo médico atualizado.

06 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalho braçal, ter documentação completa, currículo atualizado e laudo médico atualizado.