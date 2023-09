Confira as 143 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta terça

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), divulga a oferta de 143 vagas de emprego para esta terça-feira (12).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping).

01 VAGA: ANALISTA DE RH

Escolaridade: Ensino Superior completo;

Com experiência na função.

Ter formação em Psicologia, Administração ou áreas afins.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: AUXILIAR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso de informática básica e CNH B.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário e curso de inglês intermediário para conversação.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter cursos de NR 35 E NR 10.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



20 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável de NR 12 - atualizado.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: PADEIRO (AUTAZES)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em produção de padaria, habilidade para liderar equipe, conhecimento desejável em confeitaria. Residir em Autazes.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em receber, conferir e armazenar mercadorias recebidas com NF; lançar no sistema e conferir entrada e saída; conhecimento em auto peças será um diferencial.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em supermercados ou casas de carne. Conhecimento em montagem de balcão, cortes bovinos, suínos e aves.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ser proativo, comunicativo e direcionado por resultados.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Ter CNH AB

Com experiência na função, ter ótima comunicação, atendimento ao cliente, agilidade, persuasão, técnicas de vendas, dinâmico e resolução de problemas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



07 VAGAS: PROFESSOR(A) ENSINO SUPERIOR ODONTOLOGIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Odontologia com (Mestrado ou especialização nas áreas: (Harmonização Orofacial, Endodontia, Ortodontia, Prótese Dentária, Dentística, Implantodontia ou Periodontia).

Com experiência desejável em Docência em nível superior em Odontologia.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: MEC NICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável em mecânica e possuir habilidades manuais com manutenção preventiva e corretiva em linhas leves e pesadas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: CONSULTOR DE ATENDIMENTO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável de Informática intermediária e Marketing digital. Ser comunicativo, dinâmico e com experiência geral com vendas formal ou informal e prospecção de clientes.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio cursando;

Experiência em cozinha quente, disponibilidade para trabalhar em horário de shopping.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE CONFEITARIA

Escolaridade: Ensino Médio cursando;

Experiência em confeitaria e habilidades em decoração.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: REJUNTADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: ASSISTENTE TÉCNICO DE FERRAMENTARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso de ferramentaria (moldes/cortes/dobra) e repuxo.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função ou avulsa.

Ter experiência em peixaria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função ou avulsa.

Ter experiência em açougue em geral (cortes variados), ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, diferencial possuir curso de atendimento ao cliente e manipulação de alimentos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



08 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Sem experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



10 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável em NR 12 - atualizado.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



30 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



01 VAGA: AJUDANTE DE MOTORISTA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo ou incompleto;

Sem experiência na função;

Ter conhecimento pacote office básico

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo ou incompleto;

Sem experiência na função;

Ter curso desejável em conhecimento de separação de produtos e armazenagem e informática básica.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.