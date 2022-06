Confira as 143 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta segunda

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/Am), divulga 143 vagas de emprego para esta segunda-feira (20). Todas as vagas são publicadas diariamente nas redes sociais da Setemp, Instagram (@setemp_am) e Facebook (setemp.am). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes serão informados pelos empregadores.

01 VAGA: AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE VEÍCULOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir CNH categoria “B”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MARINHEIRO FLUVIAL DE CONVÉS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento sólido em navegação, curso de Informática Básica e Aquaviário, ter a documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento sólido em navegação, curso de Informática Básica e Aquaviário, ter a documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: CONTRA MESTRE FLUVIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir conhecimento sólido em navegação, curso de Informática Básica e Aquaviário, ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINAS DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de Operador de Empilhadeira e NR-12, CNH categoria “B”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso na área de jardinagem, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento em máquinas: motopodas, motosserras, roçadeira, soprador e afins, curso de jardinagem, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Pedagogia a partir do 2° período;

Sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ISOLADOR TÉRMICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: LÍDER DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável conhecimento com tratamento de pisos e diluição de produtos químicos, possuir curso de liderança, ter a documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: PINTOR INDUSTRIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiências na área.

OBS: Ter disponibilidade para viagem, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO EM COMUNICAÇÃO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Publicidade e Propaganda ou Designer a partir do 4º período;

Sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em empresas na área de navegação, ter disponibilidade para viagens, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO EM ELETRÔNICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso técnico em Eletrônica e Informática Básica, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE BANCO DE DADOS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Informática;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência com Sistemas de Gestão Integrado, rotinas de suporte a usuários de SGI e treinamentos, em execução e controle dos scripts e deploy nos ambientes de Homologação e Produção, conhecimento SGBD MS SQL, com rotinas de manutenção do servidor e do SGBD, com a linguagem Structured Query Languagee estratificação de dados para uso no Power BI e Dashboards, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MANICURE

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso profissionalizante completo de manicure, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CABELEIREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de cabeleireiro profissional, ter experiência em corte, escova, mechas e luzes, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de operador de empilhadeira e cursos na área, ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência em vendas em óticas, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso em mecânica de motores a diesel, CNH categoria “D”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ELETRICISTA DE EQUIPAMENTOS (PRESIDENTE FIGUEIREDO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir noções de eletrônica veicular, ter disponibilidade para residir no município de Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

OBS: Possuir cursos na área, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso de corte e costura, ter a documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR ORÇAMENTISTA GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável experiência no ramo gráfico, possuir curso de informática básica, técnicas em vendas, atendimento ao cliente e CNH categoria “B”, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Possuir informática básica, habilidades em negociação, ter a documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE AUTOPEÇAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa e currículo atualizado.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

05 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

12 VAGAS: OPERADOR DE MANUFATURA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: AUXILIAR DE PACOTE (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

04 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: AUXILIAR AMBIENTAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Administração, Direito ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: AUXILIAR CONTÁBIL (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Administração, Ciências Contábeis ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: AUXILIAR DE ENGENHARIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Engenharia ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

02 VAGAS: ELETRICISTA DE REFRIGERAÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Possuir curso em Elétrica com ênfase em refrigeração, NR-10 e NR-35, ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

15 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: AUXILIAR DE LOJA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter a documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.