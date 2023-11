Confira as 125 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta segunda

Desejável ter experiência com a confecção de café da manhã, trabalhar no período matutino das 6 às 12 horas.

Com experiência no segmento industrial/produção, conhecimento em rotinas administrativa e atividades relativas ao segmento, executar atividade de acompanhar os processos produtivos, suporte a gestão da área, acompanhar treinamento de colaboradores, realizar confecção de etiquetas e instruções de trabalho, construir preenchimento de planilhas e relatórios.

A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h. Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.