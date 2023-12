Confira as 125 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta quarta

Manaus/AM - O Sine Amazonas divulga 125 vagas de emprego para esta quarta-feira (6). Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Vagas Disponíveis



25 VAGAS: AJUDANTE DE OPERAÇÕES*

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego ou com experiência na função.

Realizar atividades básicas no píer da empresa; passar as coordenadas via rádio, comunicador para guindaste em operação de carga e descarga de contêineres de navios para os caminhões ou vice-versa.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MEC NICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Escolaridade: Técnico Completo; Ensino Superior Completo ou Ensino Superior Cursando Engenharia Mecânica (a partir do 5º Período);

Com experiência na função.

Ter curso na área de Mecânico de Manutenção e NR 12.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE FATURAMENTO

Escolaridade: Técnico Completo em Contabilidade; Ensino Superior Cursando em Contabilidade ou áreas afins (a partir do 3º Período);

Com experiência na função.

Ter curso na área de capacitação em contabilidade; Tributação e Faturamento.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento e experiência em Cozinha Industrial.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CONFEITEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em bolos e lanches em geral para cozinha industrial.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE AÇOUGUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em cortes de proteínas em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área Civil (7º Período);

Com experiência na função.

Ter desejável cursos de: Autocad, MS project e Excel avançado

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



38 VAGAS: CONSULTOR (A) DE VENDAS INTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego, com ou sem experiência.

Habilidade para atendimento ao cliente e executar atividades na área de vendas em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



28 VAGAS: CONSULTOR(A) DE VENDAS EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego, com ou sem experiência.

Ter CNH A/B e habilidade para atendimento ao cliente e executar atividades na área de vendas em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: COORDENADOR(A) DE VENDAS DE CURSO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CONFEITEIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

Ter curso na área de confeitaria e preparo de bolos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: OPERADORA DE MONITORAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Ter curso de informática básica e operador de monitoramento.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Recursos Humanos, Administração ou Ciências Contábeis (a partir do 5º período).

Com experiência na função.

Ter curso desejável na área: Excel, Word e Legislação Trabalhista.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ANALISTA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo na área de Administração, Contabilidade, Economia, ou Áreas Correlatas.

Com experiência em rotinas administrativas com foco na área comercial.

Ter curso em Análise de BI (Power BI) e informática avançada.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



10 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)



01 VAGA: VENDEDOR(A) (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: PROMOTOR (A) DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



03 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função.

Ter curso desejável de pacote office básico.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.