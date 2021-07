Confira as 117 vagas de emprego do Sine Manaus para esta quarta

Manaus/AM - O Sine Manaus oferta 117 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira (22). Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta quarta-feira:

Posto Constantino Nery

4 vagas – Costureiro Overloquista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – operar em máquina overlock fazendo montagem, arremates e costurar dando acabamento da peça do tecido evitando que ele desfie.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Costureiro Overloquista” para [email protected]

2 vagas – Costureiro de Máquina Reta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar confecção em série na máquina de costura reta, fazer montagem de peças (camisa, calça e macacão).

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Costureiro de Máquina Reta” para [email protected]

1 vaga – Analista Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir conhecimentos avançados em Excel, rotinas administrativas, emissão de notas fiscais e expertise em compras. Diferencial ser proativo, organizado, ótima desenvoltura para se comunicar com fornecedores e bom relacionamento interpessoal;

Atividades – realizar negociações e cotações com fornecedores e acompanhamento das compras de materiais e produtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista Administrativo” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Produção – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Atividades – Auxiliar nas atividades de produção.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de construção civil e possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”, dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar o atendimento direto ao consumidor, negociar os preços de uma mercadoria, os prazos, as condições de pagamento e os descontos dessa venda, além de realizar vendas internas e externas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável possuir ensino técnico em refrigeração. Obrigatório possuir Norma Regulamentadora de inspeção de segurança e operação de vasos de pressão, caldeiras e tubulações “NR-13”;

Atividades – atuar no conserto e manutenção de produtos de linha branca (Microondas, ar-condicionado, máquinas lava e seca), avaliar condições de funcionamento e desempenho de produtos de linha branca e refrigeração. Emitir relatórios técnicos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Refrigeração” para c[email protected]

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista, auxiliando os clientes na escolha dos produtos. Registrar entradas e saídas de mercadorias. Promover a venda de mercadorias, demonstrando o seu funcionamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar, conferir e organizar mercadorias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Caminhão” para [email protected]

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Norma Regulamentadora de Trabalho em Altura NR-35 atualizado (2020) e experiência em paisagismo;

Atividades – limpeza e paisagismo em geral de jardins e árvores.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Jardineiro” para [email protected]

10 vagas – Vendedor Porta a Porta

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessária;

Requisitos obrigatórios – desejável que more nos bairros localizados nas zonas Norte, Sul e Centro-Oeste;

Atividades – realizar venda porta a porta de internet fixa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Porta a Porta” para [email protected]

1 vaga – Ajudante Geral – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar e ter disponibilidade para fazer hora extra. Diferencial ter noções de mecânica ou elétrica;

Atividades – auxiliar no serviço de mecânica industrial ou elétrica.

Enviar currículo e laudos médicos atualizados com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Ajudante Geral (PCD)” para [email protected]

8 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – que residam nos bairros: Novo Aleixo, Parque 10, Aleixo, São José Operário, Tancredo Neves, Cidade de Deus, Jorge Teixeira, Cidade Nova, Compensa, Santo Agostinho, Nova Esperança, Santo Antônio, Centro, Japiim, Eliza Miranda, Petrópolis, Coroado, Cachoeirinha e Distrito Industrial I, Dom Pedro, Chapada, Alvorada, Flores, Adrianópolis, Nossa Senhora das Graças, Santos Dumont, bairro da Paz, Redenção, Planalto, Novo Israel, Colônia Santo Antônio e Terra Nova.

Atividades – apresentar planos da academia e vender planos para fidelização dos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Consultor de Vendas” para [email protected]

3 vagas – Motorista de Carro de Passeio

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade e ter experiência com entregas de materiais porta a porta;

Atividades – realizar entregas porta a porta. Garantir que as entregas ocorram de acordo com o procedimento estabelecido. Fazer o transporte de materiais para diversos itinerários.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Carro de Passeio” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em lojas de shopping;

Atividades – vender produtos e realizar abertura e fechamento de loja.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]

Posto Phelippe Daou

10 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável por executar as atividades de produção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para [email protected]

2 vagas – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com equipamentos hospitalares e laboratoriais, Conselho Federal dos Técnicos Industriais ativo e disponibilidade para viagem.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico em Eletrônica” para [email protected]

1 vaga – Rebobinador de Bombas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem, desmontagem e manutenção de bombas hidráulicas, motores elétricos e motores à vácuo.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Rebobinador de Bombas” para [email protected]

5 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – curso de Gastronomia Básica será um diferencial;

Atividades – responsável pela preparação e apresentação dos pratos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Cozinheiro” para [email protected]

4 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar a equipe de cozinha através do pré-preparo, higienização e organização de alimentos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Cozinha” para [email protected]

1 vaga – Representante de Vendas

Escolaridade – ensino superior incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter carteira de cliente, técnicas de marketing, pacote office, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” e veículo próprio.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Representante de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino superior incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter carteira de cliente, técnicas de marketing, pacote office, Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B” e veículo próprio.

Atividades – realizar atendimento de clientes, negociar preço, orientar com relação a serviços e produtos.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Interno” para [email protected]

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar, desmontar e alinhar pneus e rodas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Borracheiro” para [email protected]

3 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar nos turnos verpertino/noturno, ter domínio no Excel;

Atividades – realizar atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente Administrativo (PcD)” para [email protected]

9 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter condução própria e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – prospectar novos clientes, negociando vendas e atendendo clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Ciências Contábeis;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimentos em lançamentos (fiscais e contábeis) e análise de notas fiscais de entrada e saída. (CST – Código de Situação Tributária, CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações, NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul). Emissão de guias de tributos municipais, estaduais e federais. Atualização de tributação. Conhecimento em EFD – Escrituração Fiscal Digital, ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar Fiscal” para [email protected]

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Açougueiro” para [email protected]

5 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue e manipulação de alimentos;

Atividades – amanhar peixes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Peixeiro” para [email protected]

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – cozinhar comidas caseiras, zelar pela limpeza e organização da cozinha.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Cozinheiro” para [email protected]

1 vaga – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessária experiência com linha leve;

Atividades – manutenção preventiva e corretiva de veículos, montagem e troca de peças, troca de óleo, alinhamento e balanceamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Automóveis” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção da loja, preparar café.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais” para [email protected]

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Empilhadeiras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os seguintes cursos: Nr-11: operador de empilhadeira embarcada; Nr-11: operador de ponte rolante não embarcada; Nr-35: segurança para trabalhos em altura;

Atividades – realizar atividades de manutenção mecânica preventiva e corretiva em máquinas e equipamentos industriais.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Manutenção de Empilhadeiras” para [email protected]

1 vaga – Encarregado de Transportes

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em mecânica e Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” ou “D”;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Encarregado de Transportes” para [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário para trabalhar em turnos e laudo atualizado;

Atividades – auxiliar e alimentar linhas de produção de materiais de limpeza em geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PCD)” para [email protected]

10 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato pode ter experiência nas áreas de conferente, auxiliar de almoxarifado, almoxarifado e auxiliar de estoque;

Atividades – efetuar a etiquetação ou cadastramento de bins no sistema.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Auxiliar de Logística” para [email protected]

1 vaga – Eletricista I

Escolaridade – ensino técnico completo em Elétrica;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em subestação de 13,8Kv, geradores de energia, motores e bombas, dimensionamento de circuitos, leitura de energia, manutenção preventiva do parque elétrico e demais atividades ligadas à área elétrica. Diferencial ter experiência no distrito industrial e em shopping centers;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Eletricista I” para [email protected]

1 vaga – Líder de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em pós graduação nas áreas de Marketing ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Diferencial ter cursos nas áreas de Vendas, Comercial, Marketing e Tecnologia da Informação e experiência na área da educação;

Atividades – planejar as vendas, atendendo clientes e coletando indicadores do mercado consumidor; com seu dinamismo e proatividade irá buscar atingir os resultados por meio de uma integração e colaboração da equipe de trabalho.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Líder de Vendas” para [email protected]

1 vaga – Motorista de Rotas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – realizar o planejamento do trajeto de rotas, organização do veículo e checklists.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Motorista de Rotas” para [email protected]

1 vaga – Operador Munk

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Munck, curso MOPP (Movimentação de Produtos Perigosos), curso de Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador Munk” para [email protected]

1 vaga – Analista de T.I

Escolaridade – ensino superior completo em Tecnologia de Redes e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento nos programas Trimpaper e Trimbox serão diferenciais;

Atividades – projetar, planejar, instalar, configurar e administrar redes de computadores, apoio na implementação do sistema ERP (Enterprise Resource Planning), instalação e configuração de software de monitoramento de imagens.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Analista de T.I” para [email protected]

1 vaga – Operador de Caldeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário ter curso de Caldeira, NR13 e experiência comprovada na Carteira de Trabalho como Operador de Caldeira Óleo/Gás. Preferência por candidatos que residam na zona leste de Manaus;

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Caldeira” para [email protected]

1 vaga – Mecânico de Refrigeração Automotiva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso Técnico em Mecânica;

Atividades – instalar e reparar sistemas de refrigeração automotiva, montar tubulações e efetuar a carga de sistemas de refrigeração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Mecânico de Refrigeração Automotiva” para [email protected]

2 vagas – Operador de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter experiência no ramo de distribuição de alimentos;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, vendas e negociações.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Operador de Telemarketing” para [email protected]

2 vagas – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – rotinas nas áreas contábil, de RH, fiscal e financeiro.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Assistente Administrativo” para [email protected]

1 vaga – Técnico de Manutenção de Equipamentos Hospitalares

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares de suporte à vida como: Bisturi Eletrônico, Respirador, Ventilador Pulmonar, Carro Anestésico e Monitor Multiparamétrico.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Técnico de Manutenção de Equipamentos Hospitalares para [email protected]

3 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou Declaração;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) Ativo e o assunto “Desossador” para [email protected]