Confira as 115 vagas de emprego ofertadas nesta sexta pelo Sine Manaus

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferece 115 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (8), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o endereço eletrônico http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Vagas ofertadas para esta sexta-feira:

VAGAS NOVAS: 36

5 vagas – Atendente de Call Center

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar vendas de empréstimos consignados por telefone e mídias sociais, atendimento ao cliente e digitação de contratos.

Vaga disponível até 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Auxiliar de Depósito

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – controlar o estoque dos produtos ou materiais, localizar os lotes a expedir, emitir notas fiscais, conferir as encomendas e o material a expedir.

Vaga disponível até 14/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Eletrotécnico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou Eletrotécnica e experiência na área de reparo de placas;

Atividades – realizar o reparo de montagem de monitores na linha de produção, verificando e analisando os pontos de problema e corrigindo.

Vaga disponível até 13/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência na área industrial;

Atividades – Realizar manutenção predial: elétrica, hidráulica e reparos.

Vaga disponível até 13/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em Eletrônica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou Eletrotécnica. Desejável estar cursando Engenharia Industrial.

Atividades – realizar o ajuste de bancadas.

Vaga disponível até 13/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir experiência em Eletroeletrônico. Tipo de Deficiência: física, auditiva e visual leve;

Atividades – Montagem de placas.

Vaga disponível até 13/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o email: [email protected]

5 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, operação de caixa e manter ambiente organizado;

Requisitos obrigatórios – aceita candidatos sem experiência, desde que possuam os seguintes cursos: Atendimento ao Cliente ou de Operador de Caixa.

Vaga disponível até o dia 13/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

6 vagas – Operador de Rolo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar a manutenção básica das máquinas, realizar a operação do rolo, se certificar do abastecimento da máquina com água;

Requisitos obrigatórios – disponibilidade para atuar no município de Itapiranga, com estadia e alimentação fornecidas pela empresa.

Vaga disponível até o dia 13/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Operador de Motoniveladora

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar motoniveladora; verificar níveis de óleo, água e combustível do equipamento; limpar, lubrificar e ajustar as máquinas;

Requisitos obrigatórios – necessário ter noções básicas de mecânica e curso de Operador de Motoniveladora.

Candidatos irão atuar no município de Itapiranga, com estadia e alimentação fornecidas pela empresa.

Vaga disponível até o dia 13/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Chef de Cozinha

Escolaridade – ensino superior em Gastronomia ou Nutrição completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar coordenação da equipe de cozinha, verificação da qualidade e apresentação dos pratos;

Requisitos obrigatórios – candidatos precisam ter conhecimento em alta gastronomia.

Vaga disponível até o dia 13/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Gerente de Restaurante

Escolaridade – ensino superior em Gastronomia ou Nutrição completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – gerenciar o serviço prestado ao cliente, avaliação de custo e listagem de preços dos cardápios e treinamentos de colaboradores.

Vaga disponível até o dia 13/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – efetuar vendas em corte e dobras de chapas galvalume e galvanizadas; cálculos de área para telhados para clientes; orçamentos e pedidos conforme aprovação do cliente;

Requisitos obrigatórios – necessário ter experiência com materiais de construção.

Vaga disponível até o dia 13/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

VAGAS EM ANDAMENTO: 79

1 1 vaga – Técnico em Manutenção de ETA

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso técnico em Eletromecânica, Elétrica ou Mecânica, conhecimento teórico em química da água, conhecimento prático em deionizador e osmose reversa, em manuseio de equipamentos de aferição de parâmetros: pH, condutividade, dureza total, cloro, turbidez, cor aparente e SDI;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de Estação de Tratamento de Água (ETA), elaborar relatório técnico das ações realizadas na operação e manutenção das ETAs.

Vaga disponível até 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Lubrificador de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – lubrificar máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação, realizar inspeções preventivas, conservar ferramentas e materiais para lubrificação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Dom Pedro ou adjacências: Chapada, Parque 10 de Novembro ou Alvorada;

Atividades – apresentar planos da academia e vender planos para fidelização dos clientes.

Vaga disponível até 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Consultor Técnico

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir conhecimento técnico em Estação de Tratamento e vendas de serviços com foco em metas;

Atividades – realizar prospecção de clientes e vendas de serviços.

Vaga disponível até 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Motorista de Caminhão Truck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “AD”;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral.

Vaga disponível até 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimentos em tratamento de peixes.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Representante Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário possuir experiência com vendas e com pacote Office.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar captação de clientes de forma externa, vendas e organização de rotas;

Requisitos obrigatórios – possuir CNH categoria “AB” dentro do prazo de validade, moto própria e experiência com materiais de construção;

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Desossador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – preparar, limpar e cortar carnes para comercialização, examinar as peças de carnes recebidas, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração;

Requisitos obrigatórios – desejável experiência em atendimento, rotinas de açougue ou manipulação de alimentos.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar no atendimento ao cliente, realizar reposição, verificar validade, entre outros.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar operação de máquinas de demolição e máquinas, limpeza e carregamento de materiais diversos.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista de Manutenção

Escolaridade – ensino técnico completo em Elétrica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar nas atividades de manutenção elétrica, montando de desmontando painéis, realizando inspeções periódicas;

Requisitos obrigatórios – necessário ter cursos profissionalizantes em mecânica industrial, metrologia, desenho técnico, NR-12, NR-33 e NR-35 dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsinemanaus202[email protected]

1 vaga – Mecânico de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar e desmontar máquinas, equipamentos, tubulações e dispositivos, realizar análises e inspeções;

Requisitos obrigatórios – necessário ter domínio de operação de painéis eletrônicos, NR-10, NR-12 e NR-35 dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico em Panificação

Escolaridade – ensino técnico completo em Panificação;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar conformidade das matérias-primas, insumos e embalagens, além de efetuar controle de qualidade do produto acabado;

Requisitos obrigatórios – necessário ter conhecimentos de atendimento ao cliente, informática básica e técnicas de confeitaria e panificação.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário ter experiência em linha pesada e CNH categoria “B”.

Vaga disponível até o dia 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Motorista Entregador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a entrega em Manaus e cidades vizinhas;

Requisitos obrigatórios – candidatos devem ter experiência com caminhão baú, curso de direção defensiva e CNH categoria “D”.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar de bebê, zelando pelo seu bem-estar e saúde.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – promover vendas, auxiliar clientes nas escolhas e fazer a reposição das peças.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a limpeza das salas de aula, limpeza de área externa e recolher lixo das dependências.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até o dia 7/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado, laudo e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – promover vendas, prospectar novos clientes e ser responsável pelo pré e pós-venda;

Requisitos obrigatórios – candidatos precisam ter experiência em vendas de autopeças.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Inspeção

Escolaridade – ensino técnico em Qualidade completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conferir diariamente os produtos disponibilizados, recepcionar produtos recebidos de devolução e identificar produtos.

Requisitos obrigatórios – candidatos precisam ter conhecimento em eletrônica, informática e aparelhos celulares.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Arrumador de Cargas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – receber documentos e conferir a declaração de importação, ajudar o conferente na verificação de notas fiscais, volume, avarias e peso das cargas.

Requisitos obrigatórios – candidatos precisam ter conhecimento em Excel, inventário e almoxarifado.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades para evitar acidentes e proteger os profissionais, analisar os processos realizados pelos colaboradores para identificar problemas e eliminar os riscos, fazer treinamentos com os profissionais e fiscalizar as atividades para garantir que elas sejam realizadas com segurança.

Requisitos obrigatórios – candidatos precisam ter disponibilidade total para viagem, cursos como NR-6, NR-8, NR-26 e NR-33 dentro do prazo de validade. Possuir CNH categoria “B” será um diferencial.

Vaga disponível até o dia 8/10/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]