Confira as 112 vagas de emprego que o Sine Manaus vai ofertar nesta sexta

Requisitos obrigatórios – ter experiência com solda elétrica, corte com maçarico e criação de peças. Necessário ter cursos de NR33 e NR35 atualizados. Disponibilidade para trabalhar em escala 5×2: (5 dias na empresa e 2 dias de descanso).

Obrigatório – possuir experiência com o PROMOB (Software de desenvolvimento de projetos de ambientes e móveis planejados) e conhecimento em SKETCHUP (Software para a criação de modelos em 3D no computador);

Obrigatório – ter disponibilidade para trabalhar no horário de 15h às 23h10 e residir no bairro Cidade Nova ou adjacências: Terra Nova, Manôa e Flores;

Atividades – carregar e descarregar mercadorias manualmente e/ou utilizando carrinho hidráulico, separar e organizar mercadorias nos pellets, abrir e guardar as “gaiolas” e pellets vazios, separar e organizar mercadorias e embalagens, pesar e embalar grãos e farináceos, separar mercadorias que serão utilizadas pelo refeitório, auxiliar na contagem das mercadorias no estoque.

Atividades – empacotar as mercadorias adquiridas pelos clientes, atender e auxiliar os clientes no transporte das mercadorias, consultar preços e/ou código de barras das mercadorias na área de vendas, recolher os carrinhos nas áreas da loja, inclusive estacionamento, realizar a limpeza, organização e higienização da área.

Obrigatório – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”, dentro do prazo de validade, Certificado de Soldador e ter disponibilidade de realizar viagens à trabalho. Desejável possuir Certificados de NR-10 (Trabalho com Instalações Elétricas) e NR-35 (Trabalho em Altura) e SEP (Sistemas Elétricos de Potência) atualizados;

