Confira as 108 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta sexta

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

15 VAGAS: INSPETOR DE QUALIDADE Escolaridade: Ensino Médio Completo; Com ou sem experiência na área. Obrigatório ter cursos com certificado de Informática Básica, Metrologia, NR12, Matemática Básica, Leitura e Interpretação de desenho, estar com certificado de dispensa militar em mãos. OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado de dispensa militar em mãos.

Agências do Sine Amazonas O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

