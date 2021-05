Confira as 100 vagas de emprego do Sine Manaus para esta sexta

Manaus/AM - O Sine Manaus divulga 100 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta-feira (21). Os candidatos interessados nas vagas disponíveis devem enviar o currículo para o e-mail informado na descrição da vaga com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

Posto Constantino Nery

2 vagas – Pesquisador de Mercado

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando ensino superior em áreas de exatas, Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria "A", dentro do prazo de validade e ter moto própria. Desejável experiência na área comercial;

Atividades – coletar dados sobre consumidores, concorrentes e mercados e consolidar informações. Criar pesquisas para descobrir as preferências dos clientes em potencial. Fornecer análises competitivas sobre as ofertas de mercado de diferentes empresas, identificar tendências de mercado, preços/modelos de negócios, vendas e métodos de operação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Pesquisador de Mercado” para [email protected]

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou sem experiência;

Requisitos obrigatórios – é imprescindível ter moto e Carteira Nacional de Habilitação Categoria "A", dentro do prazo de validade;

Atividades – fazer visitas em clientes, se comunicar com clientes e prospectar novas parcerias.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

2 vagas – Manobrista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou sem experiência;

Requisitos Obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria “AB” como atividade remunerada, Informática Básica e disponibilidade de horário para trabalhar. Diferencial ter experiência na área;

Atividades – manobrar e estacionar veículos dos clientes, atender ao público, acompanhar o funcionamento das cancelas de entrada e saída, auxiliando os clientes quando necessário, operar na recepção de caixa, manter toda a área de estacionamento organizada, demarcada e realizar monitoramento do estacionamento via sistema.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Manobrista” para [email protected]

Posto Phelippe Daou

10 vagas – Operador de Caixa – Vagas estendidas para Pessoas Com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como operador de caixa mesmo que de modo informal;

Atividades – realizar a conferência de peças (tamanhos e pesos diversificados), atendimento ao cliente.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Operador de Caixa” para [email protected]

12 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidatos que residam nos seguintes bairros: Grande Circular, Canaranas, Cidade de Deus, Nossa Senhora Fátima 2, avenida Itaúba, Santa Inês, pista da raquete, Tancredo Neves, Nova Floresta, Novo Reino, Zumbi e Armando Mendes, pois a empresa só possui rota para os respectivos bairros;

Atividades – preparar produtos acabados para embalagem com colocação de etiquetas, preenchimento de ficha de produção, organização do setor.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Linha de Produção” para [email protected]

10 vagas – Repositor de Mercadorias - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - realizar o abastecimento das gôndolas do supermercado, verificar data de validade e organização dos produtos, prestar atendimento aos clientes, efetuar a limpeza dos balcões, gôndolas e produtos e participar dos inventários periódicos da seção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Repositor de Mercadorias (PcD)” para [email protected]

2 vagas – Auxiliar Técnico de TV

Escolaridade – ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – dois meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos Obrigatórios - ter experiência em reparo da linha de TV e possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B", dentro do prazo de validade;

Atividades - realizar o reparo em toda linha de áudio e vídeo relacionados à TV.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Técnico de TV” para [email protected]

10 vagas – Auxiliar de Produção no Tratamento de Couros e Peles

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com carga e descarga;

Atividades – trabalhar em várias etapas do processamento de couros, desde a preparação até o acabamento, operam máquinas e equipamentos de transformação de peles e couros.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Produção no Tratamento de Couros e Peles” para [email protected]

4 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir moto e ter Carteira Nacional de Habilitação Categoria "A" dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar atendimento e negociação com clientes externos, elaborar propostas comerciais, finalizar vendas e desenvolver novos clientes.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Vendedor Externo” para [email protected]

1 vaga – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir veículo próprio e ter Carteira Nacional de Habilitação atualizada correspondente ao mesmo;

Atividades – realizar o planejamento de vendas externas, determinar metas para os vendedores, determinar rotas de visitas.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Supervisor de Vendas” para [email protected]

2 vagas – Lavador de Ônibus - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - realizar lavagem e limpeza de ônibus.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Lavador de Ônibus (PCD)” para [email protected]

27 vagas – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – efetuar etiquetação ou cadastramento dos bins no sistema, fazer reposição de produtos nos bins, levar os bins já repostos nas prateleiras de separação.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Logística” para [email protected]

3 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxilia na condução de processos operacionais da empresa.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar Administrativo” para [email protected]

1 vaga – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em funções fabris, ter conhecimento em informática (nível usuário), possuir os cursos de Auditor da Qualidade e ISO 9001;

Desejável que os candidatos residam próximos ou no bairro: Armando Mendes;

Atividades – preenchimento de formulários da qualidade, verificar se os procedimentos estão sendo seguidos pelos operadores de extrusão.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Inspetor de Qualidade” para [email protected]

10 vagas – Auxiliar de Produção - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – Responsável por executar as atividades de produção.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Produção (PcD)” para [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades - realizar serviços de manutenção, limpeza e cuidados da empresa no geral.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Auxiliar de Limpeza” para [email protected]

1 vaga – Técnico de Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico ou ensino superior completo em Segurança do Trabalho;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na implantação do E-Social;

Desejável que os candidatos residam próximos ou no bairro: Armando Mendes;

Atividades - fazer o controle de cautelas, atendimento aos programas de Saúde e Segurança do Trabalho (SST) existente e mapeamento de risco.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Técnico de Segurança do Trabalho” para [email protected]

1 vaga – Lanterneiro

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de transporte urbano ou fretamento.

Enviar currículo com a inserção do número de PIS (Programa de Integração Social) ativo e o assunto “Lanterneiro” para [email protected]