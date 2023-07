Conferente e mais: Confira as vagas de emprego do Sine Amazonas para esta quinta

Manaus/AM - O Sine Amazonas divulga a oferta de 101 vagas de emprego para esta quinta-feira (20). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

01 VAGA: ATENDENTE DE SALÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFERENTE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em Informática, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em Drywall, elétrica, hidráulica e pintura, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CHAPEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em preparo de alimentos em chapas em geral, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE PADARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em supervisionar equipes e rotina de padarias, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE COMPRAS SÊNIOR

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração, Comércio Exterior ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter ampla experiência na área de compras, conhecimento em pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em fabricação de pães e em panificação geral, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em caixa de padaria ou supermercados, ter domínio em Informática, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PROMOTOR MERCHANDISING

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter atuado com roteiro de lojas, desejável experiência com aplicativo para coleta de informações no PDV, desejáveis experiências com bebidas, possuir moto própria, ter CNH categoria “A”, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter registro ativo no MTE em Técnico de Segurança do Trabalho, conhecimento em Excel Intermediário e sistemas onde monitoram a parte do E-social voltado para a Sesmet, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR – 11, NR – 12, disponibilidade para trabalhar aos fins de semana, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: JARDINEIRO PAISAGISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter noções de 5S, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência consolidada na área administrativa financeira, ter experiência em faturamento na área da indústria, domínio em Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE JARDINAGEM

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter senso de 5S, documentação completa e currículo atualizado.





02 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA BALÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em elétrica automotiva e refrigeração veicular, ter disponibilidade para trabalho em regime de escala, documentação completa e currículo atualizado.





05 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com rolo compactador, obras de pavimentação, ter CNH categoria “D”, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso na área de manipulação de alimentos será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.





VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

20 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de TBO (Treinamento Básico Operacional) e 5’S será um diferencial, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

02 VAGAS: PROMOTOR DE MERCHANDISING (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na área.

OBS: Ter atuado com roteiro de lojas, desejável experiência com aplicativo para coleta de informações no PDV, desejáveis experiências com bebidas, possuir moto própria, ter CNH categoria “A”, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE PRODUÇÃO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter curso de TBO, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.

30 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD) I

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.

04 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD) II

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter curso de TBO e NR – 11 atualizados, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE OPERAÇÕES (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

01 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade de horário, experiência com atendimento ao público, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado

01 VAGA: AUXILIAR DE RH (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em rotinas administrativas e de RH em geral, domínio em Informática, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE LANCHONETE (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência na produção de lanches diversos, vivência como chapeiro e como atendente de lanchonete, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala em Presidente Figueiredo, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Superior Cursando Administração em Recursos Humanos;

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência na área administrativa em geral, curso de informática intermediária, ter CNH categoria "B”, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.