Caseiro e mais: confira as 86 vagas do Sine Amazonas para esta terça

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a oferta de 86 vagas de emprego para esta terça-feira (5).

Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

01 VAGA: OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio cursando;

Experiência em cozinha quente, disponibilidade para trabalhar em horário de shopping.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE CONFEITARIA

Escolaridade: Ensino Médio cursando;

Experiência em confeitaria e habilidades em decoração.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: VENDEDOR

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA DE CONVENIÊNCIA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AJUDANTE DE MOTORISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: REJUNTADORA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Com habilitação B.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Fundamental completo;

Com experiência no segmento de materiais de construção.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência no segmento de materiais de construção.

Ter cursos desejáveis em logística e informática básica.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



05 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: EXECUTIVO DE VENDAS EXTERNAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: ASSISTENTE TÉCNICO DE FERRAMENTARIA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso de ferramentaria (moldes/cortes/dobra) e repuxo.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: OFICIAL DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência em cozinha Industrial

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Ter experiência em peças metálicas para soldagem na manutenção corretiva ou preventiva de máquinas, superfícies e tubulações. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas e fazer o acabamento final do material soldado.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: MEC NICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável em mecânica e possuir habilidades manuais com manutenção preventiva e corretiva em linhas leves e pesadas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável em elétrica e possuir habilidades manuais com instalação e reparos na parte elétrica dos veículos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função ou avulsa.

Ter experiência em peixaria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função ou avulsa.

Ter experiência em açougue em geral (cortes variados), ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, diferencial possuir curso de atendimento ao cliente e manipulação de alimentos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



07 VAGAS: PROFESSOR(A) ENSINO SUPERIOR ODONTOLOGIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Odontologia com (Mestrado ou especialização nas áreas: (Harmonização Orofacial, Endodontia, Ortodontia, Prótese Dentária, Dentística, Implantodontia ou Periodontia).

Com experiência desejável em Docência em nível superior em Odontologia.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TRATORISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Ser proativo, dinâmico, ágil, atencioso e responsável

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: FERREIRO ARMADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função.

Ter experiência em corte e molde de placa

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função.

Ter experiência em corte e molde de placa

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



02 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo ou incompleto;

Sem experiência na função;

Ter curso desejável em conhecimento de separação de produtos e armazenagem e informática básica.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.



02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo ou incompleto;

Sem experiência na função;

Ter conhecimento pacote office básico

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.