Carrefour abre 100 vagas de empregos em Manaus e outras cidades

Todas as oportunidades são para vagas efetivas que serão gradualmente preenchidas até o mês de dezembro de 2021. Elas estão divididas entre várias unidades do país, incluindo Manaus.

Manaus/AM - Os supermercados Carrefour estão com 100 vagas de emprego disponíveis nas unidades da rede. Os interessados podem se inscrever no processo seletivo por meio do site https://carrefour.99jobs.com.

