Balcão de empregos do Sine Manaus oferta 526 vagas nesta segunda-feira

Manaus/AM - O Sine manaus inicia a semana com a oferta 526 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (18). O atendimento começa às de 8h e vai até às 16h.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste, munidos de documentos pessoais originais.

São exigidos comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência).



Vagas Novas – 147

1 vaga – Operador de Extrusora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Operador de Extrusora atualizado;

Atividades – operar máquina extrusora; fazer o alinhamento dos materiais; organizar a matéria prima; repor os insumos necessários para o processo; controlar a qualidade dos produtos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Operador de Empilhadeira atualizado;

Atividades – preparar e movimentar carga; organizar carga, interpretar simbologia das embalagens, armazenar de acordo com o prazo de validade do produto, identificar características da carga para transporte, armazenar e separar carga não-conforme; realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino técnico em mecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Operador de Extrusora atualizado;

Atividades – realizar a manutenção mecânica, preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos; executar a lubrificação nos equipamentos; realizar inspeções periódicas nos equipamentos; verificar o estado de conservação dos componentes mecânicos, hidráulicos, pneumáticos e sistema de lubrificação.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – receber valores de vendas de produtos e serviços; controlar numerários e valores; atender o público na recepção; prestar informações ao público, sobre itinerários, horários, preços, locais, duração de espetáculos, promoções e outros; preencher formulários e relatórios administrativos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – abater bovinos e aves; controlar a temperatura e velocidade de máquinas; preparar e limpar carcaças e vísceras de animais; preparar carnes para comercialização; realizar tratamentos especiais em carnes, salgando, secando, prensando e adicionando conservantes; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo; trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo armazenamento e limpeza de pescados e frutos do mar de modo geral; realizar demais atividades inerentes à função.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – repor e arrumar mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer as gôndolas de produtos; prestar atendimento aos clientes, indicando a posição das mercadorias; selecionar os locais mais adequados para expor os produtos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego (carteira branca) ou seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – repor e arrumar mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer as gôndolas de produtos; prestar atendimento aos clientes, indicando a posição das mercadorias; selecionar os locais mais adequados para expor os produtos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com abastecimento fluvial; é necessário que o candidato saiba nadar;

Atividades – abastecer veículos; prestar atendimento a clientes; auxiliar com o pagamento dos serviços prestados; ajudar na limpeza e manutenção de veículos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; experiência na área de vendas de varejo e atacado e com atendimento ao cliente;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; ajudar clientes na escolha dos produtos e informar sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente e recomendar produtos; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35 atualizados; experiência em manutenção predial, como telhado (instalação e correção), hidráulica (instalação e manutenção corretiva), alvenaria, assentamento de cerâmicas e pintura (lixamento e pintura em geral);

Atividades – cuidar da manutenção, limpeza, e conservação do local de trabalho; guardar e controlar todo o material, aparelhos e equipamentos sob sua responsabilidade; auxiliar na conservação de edificações e equipamentos em geral.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 100



1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, para aumentar os resultados da equipe de vendas; ter tido experiência com vendas de pneus será um diferencial.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino médio completo ou superior completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e conhecimento básico em maquiagem/cosméticos;

Atividades – atuar na gestão de pessoas, vendas e metas, abertura e fechamento de loja e caixa, e recrutamento e seleção de colaboradores; desejável ter conhecimento em planilha Excel.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Atividades – realizar atendimento a clientes; negociar preço, prazo e condições de pagamento; orientar quanto às especificações dos produtos e serviços; controlar os pedidos dos clientes, a qualidade dos produtos e o prazo de entrega estabelecido.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de administração, compras e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; atuar na área de captação de recursos, planejando e implementando estratégias de captação e contato com doadores e parceiros.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade; ter curso de Direção defensiva e noções básicas em mecânica;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas; realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus e ter disponibilidade de horário;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral e pequenos consertos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário, agilidade e ser organizado;

Atividades – repor e arrumar as mercadorias nas prateleiras; organizar e abastecer as gôndolas de produtos; realizar atendimento ao cliente, indicando a posição das mercadorias.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

20 vagas – Operador de Caixa

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; fazer abertura e fechamento de caixa, processar e receber pagamentos e emitir notas fiscais.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.



40 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; saber trabalhar em equipe; ter habilidade com redes sociais; ter iniciativa e inteligência emocional; ser ágil, organizado e comunicativo.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica; saber trabalhar em equipe; ter iniciativa, inteligência emocional e senso de urgência; ser ágil e organizado.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas proximidades do bairro Lírio do Vale e adjacências;

Atividades – realizar organização e layout de produtos; verificar validade de produtos; entre outras atividades.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar como um suporte ao setor, realizando tarefas mais operacionais e burocráticas, como escanear e tramitar documentos de admissão e demissão, realizar homologações e preencher dados em planilhas.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 107



2 vagas – Auxiliar Contábil

Escolaridade – ensino superior em contabilidade completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Lago Azul, Tarumã, Manoa, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina, União da Vitória ou João Paulo;

Atividades – prestar assistência contábil e administrativa ao departamento de contabilidade; digitar com precisão e preparar e manter documentos e registros contábeis; preparar depósitos bancários, lançamentos contábeis e demonstrativos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.



100 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Lavador de Lavanderia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – selecionar peças de vestuário, roupas de cama, mesa, materiais esportivos e outros para a lavagem, realizando uma separação baseada no tipo, cor e composição do tecido, visando assegurar o tratamento adequado e minimizar o risco de manchas ou deformações durante o processo de lavagem.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Lavanderia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar lavagem de roupas em geral, separando de acordo com o tipo de material e grau de sujeira; identificar, pesar, regular e operar máquinas lavadoras e secadoras, observando a qualidade da lavagem; separar as roupas limpas e encaminhar para a rouparia.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 155



1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em administração, logística ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no fechamento de folha, rescisão e encargos, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico completo em segurança do trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – analisar a aplicação de tecnologia e avaliar impacto da adoção; estabelecer procedimentos seguros e saudáveis; inspecionar implantação; estabelecer formas de controle dos riscos associados; emitir parecer sobre equipamentos, máquinas e processos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Assistente de Controladoria

Escolaridade – ensino superior cursando administração, gestão de processos ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de planilha Excel avançado;

Atividades – realizar levantamento, relatórios e planilhas de processos; auxiliar no controle de processos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.



2 vagas – Controlador de Manutenção

Escolaridade – ensino superior cursando administração, logística ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de planilha Excel avançado;

Atividades – controlar área operacional da manutenção da frota de veículos e realizar relatórios e planilhas para a diretoria; monitorar GPS de veículos e realizar relatórios para a diretoria.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Tráfego

Escolaridade – ensino superior cursando administração, logística ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de planilha Excel avançado;

Atividades – montar o processo de avarias de veículos da frota e de terceiros; montar relatórios e gráficos para a gerência.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vistoriador Veicular

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vistoriar veículos da frota e realizar relatórios para a gerência; montar o processo de avarias de veículos da frota e de terceiros; montar relatórios e gráficos para a gerência.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AE”; cursos de Mopp e direção defensiva; noções básicas em mecânica;

Atividades – transportar produtos acabados e matérias-primas para fábricas ou centros de varejo e distribuição; inspecionar veículos quanto a itens mecânicos e problemas de segurança e realizar a manutenção preventiva; planejar rotas e cumprir os horários de entrega.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – montar, instalar e colocar em funcionamento equipamentos de refrigeração e ar-condicionado residencial e comercial, realizando análises, ajustes de performance, detectando e corrigindo falhas de origem elétrica e mecânica, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Motorista de Ônibus

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade, curso de Transporte de Passageiros (atualizado), disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12x8;

Atividades – realizar transporte de passageiros.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de manutenção;

Atividades – executar serviços de troca, reposição, conserto, montagem e desmontagem de pneus, câmaras e assemelhados que a função recomendar e lhe for determinado pela chefia; realizar lubrificação de veículos e equipamentos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Líder

Escolaridade – ensino técnico em manutenção completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos extensivos na área de manutenção de veículos;

Atividades – liderar equipe nas rotinas de manutenção, montagem e instalação de máquinas, componentes e equipamentos; ter cursos de Informática básica e NR-12 será um diferencial.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Atividades – fazer revestimentos em paredes, pisos, muros e outras partes de construções com ladrilhos, pastilhas, cerâmicas ou material similar.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Atividades – planejar o trabalho e preparar o local de trabalho; estabelecer os pontos de referência dos revestimentos e executar revestimentos em paredes, pavimentos, muros e outras partes de edificações com ladrilhos, pastilhas, mármores, granitos, ardósia ou material similar, tacos e tábuas de madeira; fazer polimento e lustrar revestimentos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

30 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Atividades – organizar e preparar o local de trabalho na obra; construir fundações e estruturas de alvenaria, aplicar revestimentos e contrapisos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Eletricista

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou experiência avulsa;

Atividades – planejar serviços elétricos e realizar instalação de distribuição de alta e baixa tensão; montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços; instalar e reparar equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Leste de Manaus;

Atividades – executar serviços de limpeza de prédios, pátios, escritórios, instalações e salas de aula.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Engenheiro Júnior

Escolaridade – ensino superior em engenharia civil completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Leitura de Projetos e Planilha Orçamentária;

Atividades – desenvolver projetos de engenharia civil; executar obras; planejar, orçar e contratar empreendimentos; coordenar a operação e manutenção; controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e executados; elaborar normas e documentação técnica; prestar consultorias.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 17

14 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Depósito ou Fiel de Depósito – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – controlar o estoque dos produtos ou materiais; localizar os lotes a expedir, emitir notas fiscais, conferir as encomendas e o material a expedir.

Disponível até 18/09/2023 ou encerramento da vaga.