Balcão de empregos do Sine Manaus oferta 10 vagas nesta segunda-feira

Manaus/AM - O Sine Manaus está com 10 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (7). Para quem está fora do mercado de trabalho essa pode ser uma boa oportunidade para começar o ano com o pé direito.

Por causa da pandemia de Covid-19, os postos do Sine Manaus continua com o atendimento presencial suspenso, mas os candidatos interessados nas vagas podem enviar currículo para o e-mail: [email protected]

No campo assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida. Os interessados em uma das oportunidades disponibilizadas deve validar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho e acessar o site www.acesso.gov.br, para fazer sua solicitação de cadastro.

O currículo deve estar com os seguintes dados atualizados: números pessoal e secundário para contato e recado, além de informações sobre o tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego.\

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

1 vaga – Técnico de Impressora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – realizar manutenção em máquinas de impressora.

Enviar currículo com o assunto “Técnico de Impressora”

1 vaga – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades - auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e climatização, de acordo com as normas de segurança e qualidade, realizar troca e limpeza e filtros, ajustes e troca e correias, carga de gás refrigerante, limpeza de dutos, serpentinas, rondas diárias e manutenções em casas de máquinas junto ao técnico de refrigeração.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Refrigeração”

1 vaga – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato necessita ter experiência em vendas de material de construção.

Enviar currículo com o assunto “Vendedor Interno”

1 vaga – Auxiliar de Compras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – o candidato necessita ter experiência em supermercados.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Compras”

2 vagas – Instalador e Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário na função;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B” dentro do prazo de validade e ter conhecimento das zonas da cidade de Manaus;

Atividades - instalar, limpar e realizar a assistência técnica em purificadores e bebedouros de água. Entregar os equipamentos em rotas e atender ao público presencial na residência do cliente.

Enviar currículo com o assunto “O Instalador e Técnico de Purificador de Água”

4 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – experiência em solda “Mig”, montagem de esquadrias e grades;

Atividades – o candidato irá confeccionar, reparar e instalar em chapas de metal.

Enviar currículo com o assunto “Serralheiro”