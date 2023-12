Balcão de empregos do Sine Manaus inicia semana com oferta de 129 vagas

Manaus/AM - Para quem entrar 2024 empregado, o Sine Manaus oferta 129 vagas em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (18), de 8h às 16h.

O candidato interessado precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção eles também devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas Novas – 14

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas manutenções preventivas e corretivas nas tubulações e equipamentos mecânicos; contribuir com a conservação do patrimônio e da segurança operacional da filial; acompanhar as inspeções e vistorias periódicas; monitorar os sistemas de proteção e emergência, atuando em situações necessárias.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – zelar pela guarda, conservação, manutenção, higiene e limpeza dos equipamentos, instrumentos e demais materiais utilizados, bem como do local de trabalho; separar materiais recicláveis para descarte; executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do local de trabalho.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Eletricista Montador

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em usina solar e disponibilidade para atuar em Iranduba (despesas com deslocamento e alojamento disponibilizados pela empresa);

Atividades – fazer as montagens dos módulos na base das estacas e puxar os cabos entre as mesas.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Padeiro / Confeiteiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala; ter disponibilidade de horário e para dormir no local de trabalho;

Atividades – produzir pães, pastéis, bolos, salgados, doces, cafés, pudins, tortas, entre outros.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e para dormir no local de trabalho;

Atividades – realizar tarefas de manutenção predial, consertos e reparos nas cabanas; solicitar o material necessário para os reparos e consertos; atuar em conformidades com as determinações de seus superiores e do encarregado da manutenção.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Informática básica e Inglês fluente; ter disponibilidade para trabalhar em regime de escala; ter disponibilidade de horário e para dormir no local de trabalho;

Atividades – recepcionar os clientes e visitantes com cortesia; realizar check-in e checkout dos clientes, solicitando documento de identificação; encaminhar os clientes aos seus respectivos aposentos, providenciando o transporte de bagagem; realizar e receber ligações telefônicas; controlar correspondências recebidas e expedidas passando para os respectivos setores; realizar outros serviços correlatos de recepção.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – repor e arrumar mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer gôndolas de produtos; prestar atendimento aos clientes, indicando a posição de mercadorias; definir os locais mais adequados para expor os produtos.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Atividades – abater bovinos e aves; controlar a temperatura e velocidade das máquinas; preparar e limpar carcaças de animais (aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos); preparar carnes para comercialização; realizar tratamentos especiais em carnes, salgando, secando, prensando e adicionando conservantes; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 20

1 vaga – Gerente de Supermercado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar como líder de loja; instruir equipe, realizar abertura e fechamento de loja, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter noções de Informática básica;

Atividades – prospectar clientes, realizar apresentações, enviar propostas comerciais, fazer follow-up, negociar e fechar vendas.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chapeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar sanduíches; auxiliar no preparo de café da manhã; realizar produção e fritura de alimentos, como carnes, frangos, peixes e sanduíches, utilizando chapas metálicas de cozinha, churrasqueiras e grelhas.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Forneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar o forno da padaria, assando pães, salgados, biscoitos, entre outros produtos, controlando processos e linhas de produção; zelar pelo bom funcionamento e higienização dos equipamentos e do forno.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na desossa e no corte de carnes; verificar a qualidade e higiene dos produtos; atender clientes com qualidade.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fabricar diferentes tipos de massa; modelar pães e criar receitas; cuidar da embalagem e armazenagem; operar equipamentos e máquinas; gerenciar compra e estoque de matéria-prima.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Informática avançada e experiência na área de Telecomunicações;

Atividades – verificar e analisar as reclamações recebidas através do SAC.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 2

1 vaga – Analista de PCP (Programação e Controle de Produção)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Excel avançado;

Atividades – analisar a quantidade de materiais; organizar estoque; definir lotes para os produtos; definir sequência, padrões e geração das ordens de produção.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Técnico de Controle de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de qualificação, conhecimento em planilha Excel e disponibilidade de horário;

Atividades – realizar inspeção dos materiais recebidos, acompanhamento de produção e avaliação das mercadorias não conformes; elaborar relatórios e auxiliar em atividades inerentes ao controle de qualidade, entre outras funções correlatas.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas em Serviços – 65

2 vagas – Controlador de Manutenção

Escolaridade – ensino superior completo em administração, logística ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – controlar área operacional de manutenção da frota de veículos; realizar relatórios e planilhas para a diretoria.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vistoriador Veicular

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vistoriar veículos da frota e realizar relatórios para a gerência.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Telemarketing Receptivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office;

Atividades – receber ligações de clientes e potenciais clientes; controlar planilhas e relatórios.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Manicure

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Atividades – esmaltar as unhas das mãos e dos pés dos clientes; criar desenhos e aplicar unhas de gel e acrílico.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.



1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter habilidade com soldas elétricas, MIG, TIG ou oxiacetileno; ter cursos atualizados na área;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal, como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; fazer recorte, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos, para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estágio de Engenharia Mecânica

Escolaridade – cursando ensino superior;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar matriculado em uma instituição de ensino superior; ter conhecimento em PMOC;

Atividades – realizar desenhos de adequação do local, de instalação e fabricação; verificar fabricação de componentes mecânicos; auxiliar engenheiros responsáveis pelos projetos em atividades de apoio.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos atualizados e experiência na área de solda;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, como eletrodo revestido, TIG, MIG, MAG, oxigás, arco submerso, brasagem e plasma; preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem, corte e peças a serem soldadas; aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento e experiência em Chillers, Fancoils e Splits; ter curso de qualificação na área;

Atividades – prestar assistência técnica; instalar, realizar manutenção e modernização em aparelhos de climatização e refrigeração, de acordo com normas de segurança e qualidade; realizar orçamento de serviços; elaborar documentação técnica.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Fiscal Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – fiscalizar os colaboradores externamente; acompanhar as linhas de ônibus; fazer relatórios para a gerência.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em operação de máquina lavadora e tratamento de piso;

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa, bem como serviço de coleta de resíduos.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.



5 vagas – Consultor de Vendas Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prospectar clientes, efetuar cadastros e realizar vendas de Tecelon.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; estar com o exame toxicológico apto; ter disponibilidade de horário;

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; estar com o exame toxicológico apto; ter veículo próprio e disponibilidade de horário;

Atividades – responsável pelas estratégias de vendas; entender as necessidades dos clientes e oferecer as melhores soluções, visando aumentar os resultados da equipe de vendas.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e certificado atualizado;

Atividades – auxiliar na montagem de instalações elétricas de residências, fábricas e outros estabelecimentos, e de embarcações, aviões, automóveis e demais veículos automotores; auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas; transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

16 vagas – Operador de Retroescavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e certificado atualizado;

Atividades – operar retroescavadeira em obras de construção civil e de saneamento; acompanhar atentamente os serviços de manutenção preventiva.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Motorista de Caminhão Basculante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e certificado atualizado;

Atividades – responsável pelo transporte de materiais como terra, cascalho, areia e outros.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino superior cursando administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote Office intermediário;

Atividades – atuar no recebimento e envio de documentos, na elaboração de relatórios, na emissão de notas fiscais e demais rotinas administrativas.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral; guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico; movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparar veículos; vistoriar e verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário, inclusive aos domingos; ter experiência em recursos humanos e informática avançada;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes; fornecer e receber informações sobre produtos e serviços; gerenciar documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Contábil

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento avançado em ferramentas de informática, em especial planilha Excel e sistemas gerenciais;

Atividades – classificar e realizar conciliações contábeis; registrar lançamentos e auxiliar na apuração de impostos; elaborar balancetes e preencher guias de recolhimento entregues aos órgãos do governo.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar máquinas, Overloque, Interloque, Elastiqueira e Reta.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.



Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 28

2 vagas – Atendente – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em técnicas de vendas e captação de clientes;

Atividades – prestar atendimento ao cliente.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Informática básica;

Atividades – realizar carregamento, controle e organização de materiais.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças e jardins); executar transporte de móveis e objetos em geral; realizar serviços de carga e descarga de materiais.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender as necessidades de limpeza, manutenção e conservação das instalações da Instituição, removendo pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos do estabelecimento; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Cumim – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar atendimento ao cliente; notificar pedidos; servir refeições e bebidas.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Atendente de Telemarketing - vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar atendimento ao cliente, presencialmente e via telefone; recepcionar clientes e apresentar produtos.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Cozinha – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar nas diversas atividades do restaurante, como preparação de alimentos, limpeza e conservação das dependências do restaurante, lanchonete e equipamentos; auxiliar no preparo de refeições, sobremesas e lanches.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na elaboração de planilhas, alimentação de sistema e organização de arquivo.

Disponível até 18/12/2023 ou encerramento da vaga.