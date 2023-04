Auxiliar de produção, saladeiro e mais, Confira 22 vagas de emprego do Sine Amazonas

Manaus/AM - O Sine Amazonas oferece 22 vagas de emprego para esta segunda-feira (3). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas

empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

02 VAGAS: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Segurança do Trabalho.

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade para residir em Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter experiência em operações de equipamentos de produção, ter cursos de TBO e 5S atualizados será um diferencial, documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: ENCARREGADO DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter disponibilidade para residir em Presidente Figueiredo, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SALADEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter curso de saladeiro e na área de alimentos, documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Superior Cursando Administração.

Com experiência na função.

OBS: Ter domínio no Pacote Office, documentação completa e currículo atualizado.