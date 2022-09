Atendimento nos postos do Sine Manaus estão suspensos durante o feriado

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), informa que o atendimento nos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da galeria Espírito Santo, no Centro, e no shopping Phelippe Daou, zona Leste de Manaus, estarão suspensos nos dias 5, 6 e 7 de setembro, em virtude dos feriados em comemoração à elevação do Amazonas à categoria de Província e da Independência do Brasil.

As atividades retornam na quinta-feira, 8/9. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços. A população pode se dirigir aos postos presencialmente, portando os documentos originais e o cartão de vacinação, com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, das 8h às 17h.