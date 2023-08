Atendente e mais: veja as 31 vagas de emprego do Sine Amazonas para esta quarta

Necessário ter atuado com grandes volumes de atendimentos e demandas ambulatoriais. Experiência nos processos de E-social, envio do evento S- 2220 voltados para área de saúde ocupacional. Atividade: Será responsável por preencher relatórios de atividades ambulatoriais dos serviços médicos e enfermagem do trabalho; Elaborar Políticas de Medicina do Trabalho; Realizar a gestão dos exames periódicos, controlar, convocar e monitorar os resultados; planejar e administrar a realização de exames pré-admissionais, admissionais, periódicos, demissionais, e outros determinados pelas normas da empresa. Conhecimento no sistema Totvs e Soc.

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a oferta de 31 vagas de emprego para esta quarta-feira (30). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.