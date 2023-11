Assistente, camareira, fiscal e mais; confira 294 vagas de emprego do Sine Amazonas

Manaus/AM - O balcão de empregos do Sine Manaus estará ofertando 294 vagas para diversas áreas de atuação nesta quinta-feira (16), das 8h às 16h.

Os interessados em concorrer a um das vagas podem participar da pré-seleção ou receber orientação de cadastro, Carteira de Trabalho Digital e seguro-desemprego, em um dos postos: na avenida Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul; ou no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Leste.

Todos deve estar munidos de currículo e documentação original, incluindo comprovante de vacinação contra a covid-19 e de residência.

Vagas Novas – 62

2 vagas – Consultor de Operações

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – realizar cadastramento e envios de propostas de empréstimo, captação interna e externa de novos clientes.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter domínio em pacote Office e língua portuguesa; ter curso profissionalizante ou técnico concluído na área;

Atividades – prestar atendimento a clientes (via WhatsApp ou telefone); realizar cobranças; lançar pedidos, contratos no sistema, notas fiscais de serviço e faturas; dar suporte em baixas de OS; elaborar planilhas e documentos; auxiliar nas rotinas administrativas em geral. Preferencialmente residir no Bairro Parque 10 ou adjacências.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Vendas (SAC)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática avançada;

Atividades – atender solicitações, dúvidas e reclamações dos clientes; realizar rastreamento de cargas e registrar as informações no sistema; realizar agendamento de coletas; inserir e anexar documentos de entrega de cargas no sistema; atualizar e enviar planilhas aos clientes; encaminhar problemas apresentados às áreas responsáveis; acompanhar a entrega de cargas.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – repor e arrumar mercadorias em prateleiras; organizar e abastecer gôndolas de produtos; prestar atendimento a clientes, indicando a posição de mercadorias; definir os locais adequados para exposição dos produtos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários; elaborar relatórios de viagens e rotas; efetuar a prestação de contas das despesas realizas com o veículo; zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – monitorar loja; dar suporte aos demais colaboradores e no atendimento ao cliente; fiscalizar a entrada e saída de funcionários e clientes da loja; realizar auditorias no recebimento de mercadorias de fornecedores.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Merendeira – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – colaborar no processo de produção de alimentos, atuando como agente condutora de técnicas adequadas para o preparo da merenda e de informações sobre hábitos alimentares saudáveis.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar prospecção de clientes, efetuar cadastros e vendas de Tecelon.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-10 e NR-35; ter disponibilidade para trabalhar em turnos;

Atividades – responsável por serviços de manutenção geral e pequenos reparos; contribuir com a limpeza, conservação e organização do local de trabalho; oferecer suporte técnico e operacional para as tarefas rotineiras. Desejável ter experiências em empresas do Polo Industrial de Manaus (área de Manutenção Predial).

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – armazenar e organizar produtos; separar e receber entregas; realizar conferência de produtos e armazenar no local indicado, auxiliando os estoquistas.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Norte de Manaus; ter disponibilidade de horário, Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e curso de Informática avançada (Lotus Notes, Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint e Microsoft Word);

Atividades – responsável pela gestão e controle de estoques e materiais, recepção, armazenamento, distribuição e registro de produtos, peças, materiais e equipamentos essenciais para o funcionamento da empresa.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Norte de Manaus e ter disponibilidade de horário;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos; conservar vidros e fachadas, limpar recintos e acessórios e tratar piscinas; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Norte de Manaus e ter disponibilidade de horário;

Atividades – limpar e conservar banheiros e demais ambientes internos e externos, executando limpeza úmida e seca; realizar coleta de lixo comum e reciclável; limpar portas e janelas de vidro, paredes e teto; cuidar dos vasos de plantas internas; varrer ambientes externos, coletando folhas secas e buscando contribuir para manter o ambiente agradável; limpar cozinhas, área de serviço, garagens, pátios, assoalhos, móveis, carpetes e tapetes, abastecendo os ambientes com materiais; executar outras tarefas relacionadas à área.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Controle de Pragas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” dentro do prazo de validade; não ter problemas respiratórios e alergia a produtos químicos;

Atividades – prestar atendimento a clientes; aplicação de produtos químicos e venenos, monitoramento de armadilhas para roedores, trabalho em altura e espaço confinado, controle de pragas (insetos e roedores).

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com elétrica e hidráulica;

Atividades – responsável por manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e reparos de alvenaria.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – enviar e receber materiais; separar e organizar mercadorias; auxiliar na verificação e embalagem de produtos prontos; realizar conferência de produtos recebidos e anotar os dados em planilhas; verificar o estoque e anotar os produtos que estão em falta ou sem saída.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nas zonas Leste ou Norte de Manaus;

Atividades – realizar a preparação e transporte de materiais, ferramentas, equipamentos e peças, seguindo instruções de limpeza e organização; auxiliar o oficial ou encarregado, trabalhando em equipe ou de forma independente para garantir a conclusão das tarefas; manter a conservação dos locais onde os serviços estão sendo realizados.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Camareira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – limpar e arrumar em tempo hábil todas as áreas conforme normas de limpeza; prestar excelente atendimento ao cliente; criar listas de tarefas diárias e registrar todos os quartos atendidos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 24

1 vaga – Fotógrafo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com fotografia de produtos e habilidades em Canva, Marketplace e E-commerce;

Atividades – fotografar produtos de alta qualidade, capturando detalhes e características essenciais; escolher locais para ensaio fotográfico.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Estagiário de Mídia

Escolaridade – ensino superior cursando publicidade ou áreas afins;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – estar cursando a partir do 7º período; ter conhecimento em Pacote Office;

Atividades – auxiliar na definição de abordagem e meios de comunicação mais adequados à campanha, como outdoors, anúncios de jornais e revistas, comerciais de rádio, TV e banners em sites da internet.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Secretária Executiva

Escolaridade – ensino tecnólogo/superior cursando administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office;

Atividades – administrar agenda pessoal das direções, recepcionar pessoas, fornecer informações, atender pedidos, solicitações e chamadas telefônicas, filtrar ligações, gerir equipes de office-boy e copeira.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor de Comércio Varejista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário; ter experiência na área de vendas de varejo e atacado e atendimento ao cliente;

Atividades – recepcionar clientes na entrada da loja; ajudar clientes na escolha dos produtos e informar sobre preços e ofertas especiais; identificar as necessidades do cliente e recomendar produtos; garantir a apresentação adequada dos produtos nas prateleiras.

Disponível até 16/11/223 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e experiência em comércio;

Atividades – fiscalizar a entrada e saída de clientes, funcionários e mercadorias; identificar movimentos de pessoas suspeitas; fiscalizar e cumprir as normas de segurança e procedimentos da loja.

Disponível até 16/11/223 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A ou B” dentro do prazo de validade, veículo próprio e conhecimento em pacote Office intermediário;

Atividades – realizar visitas, providenciar trocas de produtos e esclarecer dúvidas dos clientes; realizar gestão diária dos objetivos de faturamento, cobertura, positivação e prospecção de clientes e demais KPI's; apresentar proposta de vendas, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Supervisor de Vendas

Escolaridade – ensino superior completo em administração, marketing e gestão comercial;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A ou B” dentro do prazo de validade, veículo próprio, experiência na área técnica de execução e negociação e conhecimento em pacote Office intermediário;

Atividades – supervisionar a equipe de trabalho e distribuir as rotas aos vendedores; fazer a gestão das cotas das representadas para atingir o faturamento, volume físico e positivação; avaliar a rentabilidade por vendedor e por representada através do sistema; realizar reuniões periódicas com a equipe, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Pacote Office, noções básicas em Instagram e WhatsApp, saber trabalhar em equipe e ter interesse pela área de decoração e mesa posta;

Atividades – realizar atendimento ao cliente e vendas.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Requisitos Obrigatórios – residir nos bairros Planalto, Alvorada, Ponta Negra, Dom Pedro ou Tarumã;

Atividades – servir alimentos e bebidas aos clientes; recolher travessas, talheres e outros recipientes desocupados, encaminhando para lavagem e secagem; preparar a mesa de refeições, dispondo em ordem pratos, copos, talheres e guardanapos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Recreador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Planalto, Alvorada, Ponta Negra, Dom Pedro ou Tarumã;

Atividades – promover atividades lúdicas, desportivas e culturais com o objetivo de entreter e integrar pessoas em um determinado espaço ou evento.

Disponível até 16/11/223 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Atendente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter flexibilidade de horário; residir nos bairros Planalto, Alvorada, Ponta Negra, Dom Pedro ou Tarumã;

Atividades – recepcionar clientes; orientar sobre os produtos e serviços oferecidos; resolver problemas, esclarecer dúvidas e prestar informações; realizar vendas, emitir notas fiscais, organizar o ambiente de trabalho e efetuar o fechamento do caixa.

Disponível até 16/11/223 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade;

Atividades – organizar e expor produtos nas redes de supermercados e comércios; realizar ponto de venda; verifica a rotatividade e validade de produtos e demais atividades pertinentes ao cargo.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 119

100 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – vaga direcionada a candidatos que buscam novos desafios, com atuação na cidade de Várzea Grande (MT);

Atividades – responsável por executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino técnico em mecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – instalar equipamentos mecânicos; realizar manutenção preventiva e corretiva; desenvolver desenhos e projetos de conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Montagem e Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – trabalhar na produção de produtos, manutenção e operação de máquinas, distribuição e abastecimento de materiais; responsável pela organização e limpeza das máquinas e do ambiente de trabalho, controle de entrada e saída de materiais, registro de produtos e controle de qualidade.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – transportar produtos para diversos itinerários; validar os produtos carregados no caminhão; efetuar a prestação de contas das despesas realizadas com o veículo; realizar entregas a clientes; zelar pela conservação e segurança dos veículos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade - ensino fundamental ou médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Oeste de Manaus;

Atividades – responsável por atuar em diversas etapas do processo, como controlar o estoque de matéria-prima, separar as peças para a montagem, conferir o funcionamento das máquinas, embalar os produtos, realizar a limpeza e manutenção das instalações e atender outras demandas de produção.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – curso técnico em segurança do trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – elaborar e implementar política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir nos bairros Lago Azul, Tarumã, Manoa, Nova Cidade, Monte das Oliveiras, Colônia terra nova, Santa Etelvina, União da Vitoria ou João Paulo;

Atividades – prestar assistência contábil e administrativa ao departamento de contabilidade; gerenciar documentos e registros contábeis; preparar depósitos bancários, lançamentos contábeis e demonstrativos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo ou cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de alvenaria, assentando pisos, levantando paredes e alicerces, a partir de croquis e especificações.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 73

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade e curso do MOPP;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas no Polo Industrial de Manaus.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em contabilidade;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar relatórios com análises, acompanhar o pagamento das contas a pagar e receber, conferir e organizar documentos e atender demandas dos auditores internos e externos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo em administração ou áreas afins;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – abrir e fechar o estabelecimento diariamente; zelar pela organização e rotinas no ponto de venda; auxiliar no atendimento ao cliente; fazer recrutamento de vendedores; coordenar e acompanhar metas de vendas; controlar as entradas e saídas do caixa, entre outras responsabilidades.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedora

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – prestar atendimento a clientes, realizar negociações e esclarecer possíveis dúvidas.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Som

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos na área de Sonorização e Sincronização, NR-10 e NR-35 atualizados; ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter disponibilidade para viagens;

Atividades – realizar manutenção, instalação e vistoria preventiva em equipamentos de sonorização; levantamento de material para manutenção, reparo e requisição de som completo; pequenos consertos de equipamentos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou avulsa;

Atividades – alinhavar e coser as entretelas das diferentes peças, utilizando instrumentos comuns de costura e máquinas de costura; coser as diferentes partes da peça, utilizando máquinas e outros instrumentos apropriados, para confeccionar os diversos tipos de vestiário.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por manutenções corretivas e preventivas de máquinas e instrumentos, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos e reparos de alvenaria.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atividades relacionadas a projetos de manutenção de instalações, equipamentos e aparelhos elétricos; inspecionar, consertar, regular e calibrar equipamentos e sistemas elétricos, mecânicos e pneumáticos; auxiliar na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, como geradores de energia elétrica, nobreaks, quadros elétricos e equipamentos de ar-condicionado.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Empregada Doméstica (Serviços Gerais)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar refeições e prestar assistência às pessoas; organizar e limpar roupas e sapatos; colaborar com a administração da casa, conforme orientações recebidas; realizar arrumação ou faxina; cuidar de plantas do ambiente interno e de animais domésticos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Ônibus Rodoviário

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou “E” dentro do prazo de validade; ter curso de transporte coletivo de passageiros atualizado; ter disponibilidade para viagens e trabalho em regime de escala 12x8;

Atividades – realizar transporte de passageiros.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em elétrica de carro pesado, disponibilidade para viagens e trabalho sob escala 12x8;

Atividades – executar serviços de instalação e reparos na parte elétrica dos veículos, utilizando ferramentas e aparelhos diversos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Dedetizador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB” e disponibilidade de horário;

Atividades – dedetizar terrenos baldios, residências, prédios comerciais e órgãos públicos, para eliminar e controlar pragas.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade; ter certificado do curso de refrigeração e disponibilidade de horário;

Atividades – especificar materiais e acessórios; instalar equipamentos de refrigeração e ventilação; realizar testes nos sistemas de refrigeração, entre outras atividades correlatas.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços de assentamento e instalações de materiais diversos, como granitos e mármores em bancadas, instalações de janelas, portas, louças sanitárias, cubas e outros acessórios de acabamento em obras.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Costureira

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com interlock, overlock e galoneira;

Atividades – trabalhar com produção de vestuário, utilizando máquinas de costura para criar roupas, acessórios, artigos para o lar e outros itens.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade; residir no Bairro Parque 10 de Novembro ou adjacências;

Atividades – realizar transporte de refeições para os clientes da empresa.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Empregada Doméstica (Serviços Gerais)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir no bairro Ponta Negra ou proximidades;

Atividades – preparar refeições e prestar assistência às pessoas; organizar e limpar roupas e sapatos; colaborar com a administração da casa, conforme orientações recebidas; realizar arrumação ou faxina; cuidar de plantas do ambiente interno e de animais domésticos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Azulejista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais, guiando-se por desenhos, esquemas e especificações; utilizar processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares; verificar as características das obras, examinando plantas e especificações técnicas.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office (Excel avançado) e Zona Franca de Manaus (ZFM); ter noções básicas em importação;

Atividades – processar pagamentos, manter relatórios de custos e gerenciar faturas.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter veículo próprio (carro ou moto);

Atividades – zelar pela guarda do patrimônio e exercer a vigilância de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, identificando e encaminhando para os locais desejados; escoltar pessoas e mercadorias; fazer manutenções simples nos locais de trabalho.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Duteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de leitura e interpretação de desenho técnico; experiência com fabricação de dutos e manipulação de máquinas e equipamentos, como dobradeiras, calandras e ferramentas de corte de chapas e perfis (aço galvanizado e alumínio);

Atividades – operacionalizar projetos de instalações de tubulações; definir traçados e dimensionar tubulações; especificar, quantificar e inspecionar materiais; preparar locais para instalações, realizar pré-montagem e instalar tubulações; realizar testes operacionais de pressão de fluidos e testes de estanqueidade; proteger instalações e realizar manutenções em equipamentos e acessórios.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Telemarketing Receptivo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em pacote Office;

Atividades – responsável por receber ligações de clientes ou potenciais clientes; realizar controle em planilhas e relatórios.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista Carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E” dentro do prazo de validade e curso do MOPP;

Atividades – movimentar cargas volumosas e pesadas; operar equipamentos; realizar inspeções e reparos em veículos; vistoriar cargas; verificar documentação de veículos e cargas; definir rotas e assegurar a regularidade do transporte.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 16

2 vagas – Oficial de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo; executar serviços de limpeza em prédios, pátios, escritórios, instalações, salas de aula, entre outros.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços de limpeza, conservação e higienização de ambientes; realizar arrumação e remoção de móveis e utensílios nas dependências da empresa.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – responsável pela organização, conservação e precificação de produtos; fazer o registro de entrada e saída de mercadorias; controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Faxineiro – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza e conservação de ambientes residenciais, comerciais, industriais e públicos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Repositor de Mercadorias – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – conduzir clientes até a mercadoria desejada; fracionar, contar, pesar e embalar mercadorias; checar lista de mercadorias em promoção para planejamento de exposições semanais; verificar a necessidade de abastecimento dos produtos promocionais na entrada da loja.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o embarque e desembarque de mercadorias, atendimento ao cliente e preparação de mercadorias.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – atuar no processo final da elaboração de produtos.

Disponível até 16/11/2023 ou encerramento da vaga.