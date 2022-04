Almoxarife e mais: veja as 206 vagas do Sine Manaus para esta quarta

Manaus/AM - Sine Manaus, oferta 206 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta quarta-feira, 20/4, de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Vagas ofertadas para esta quarta-feira:



Vagas Novas – 15

1 vaga – Auxiliar de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças nos gabinetes e utilizando-se de parafusadeiras e ferro de solda na posição em pé.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento no sistema TOTVS;

Atividades – realizar rotinas do financeiro, contas a pagar/receber, recebimento e conferência de nota fiscal, conciliação bancária, cobrança, fluxo de caixa, arquivamento e organização de documentos.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Pacote Office Básico;

Atividades – fazer a conferência de documentos, gerar viagens, Conferência de valor de frete, Pagamento de frete aos motoristas carreteiros, realizar relatórios de viagens, impressão de CTRB e baixa de CTE, organizar documentos para o arquivo, atualização de planilhas de estoque e atualização do sistema PMS e expedição de frotas e veículos.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”, experiência na área da Construção Civil e Pacote office intermediário/avançado;

Atividades – realizar recebimento, conferência e estocagem dos materiais, conferir as notas fiscais de entrada e controlar as saídas. Organizar arquivos e peças verificando as condições gerais dos materiais e embalagens.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – executar serviços na linha de produção, tais como: montagens de componentes, conexão de fiação, fixando partes, soldando peças, colocando e encaixando as peças.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em hotelaria de rede e de preferência com curso de Inglês;

Atividades – recepcionar, identificar e orientar hóspedes sobre o serviço de hospedagem, realizar check-in e check-out, cadastro de reservas e cancelamentos (incluindo acompanhamento e respostas de emails).

Vaga disponível até 29/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Garçom

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para realizar viagens;

Atividades – recepcionar os clientes, servir alimentos e bebidas, organizar mesas para os serviços de refeições, anotar pedidos e servir drinques e bebidas.

Vaga disponível até 29/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para realizar viagens.

Atividades – planejar, supervisionar os serviços da cozinha, planejar e elaborar os cardápios de acordo com as necessidades, conferindo a disponibilidade dos ingredientes necessários e providenciando a substituição de itens em falta.

Vaga disponível até 29/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em vendas de materiais de construção;

Atividades – promover vendas de materiais de construção, ser responsável pelo pré e pós venda.

Vaga disponível até 29/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em vendas de eletrônicos.

Atividades – promover vendas de materiais de construção, ser responsável pelo pré e pós venda;

Vaga disponível até 28/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em vendas de eletrônicos;

Atividades – realizar a limpeza e conservação do ambiente, lavar banheiros e áreas afins.

Vaga disponível até 29/04/2022 ou até encerramento da vaga.



Vagas em Andamento – 191

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Sistema Desbravador;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, Check-in e Check-out, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Líder de FLV

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir a operação do setor de FLV, fazer a seleção de frutas, verduras e legumes, acondicionar os hortifrutigranjeiros no depósito, ser responsável pela conservação de alimentos e abastecer as gôndolas, produzir bandejas, embalar e precificar as mercadorias, fazer atendimento ao cliente e pesagem de produtos, ser responsável pela exposição, precificação, limpeza e organização do setor. Supervisionar os colaboradores do FLV e ser responsável pela avaria do setor.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino técnico em Mecatrônica ou Automação Industrial;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso Técnico em Automação Industrial ou Mecatrônica (feitos na Fucapi ou Mathias Machline) e domínio em manutenção elétrica e eletrônica de equipamentos.

Atividades – realizar manutenção elétrica em embarcações, geradores, compressores e equipamentos elétricos destinados às operações portuárias, incluindo manobra em subestação: empilhadeiras de contêiner, tug master, trollers, guindastes marítimos, RTGs, geradores de energia, bombas elétricas, painéis elétricos, sistemas eletrônicos. Realizar diagnósticos em circuitos elétricos e eletromecânicos.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos. Receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Líder de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com serviços gerais e ter perfil de liderança;

Atividades – liderar, coordenar e administrar equipes de serviços gerais nos contratos hospitalares e administrativos.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Instalador de Rastreador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria ”A” e ter disponibilidade de horário;

Atividades – instalação, manutenção e retirada de aparelho rastreador.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “AB” ou “B”. Ter conhecimento em eletrônica;

Atividades – serviço interno na oficina, manutenção de purificadores de água e instalação de aparelhos eletrônicos purificadores.

Vaga disponível até o dia 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem de embalagens, manuais e kits, executar suas atividades com foco no cliente e trabalho em equipe, manter 5S no setor.

Vaga disponível até o dia 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter veículo próprio;

Atividades – prospecção de novos clientes; Demonstração dos produtos e serviços; Construção e apresentação da proposta de venda.

Vaga disponível até o dia 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Loja

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – desenvolver estratégias de lojas para aumentar a quantidade de clientes, expandir o tráfego nas lojas e otimizar a rentabilidade. Atingir os objetivos de venda treinando, motivando, orientando e dando feedback para o pessoal de vendas. Garantir altos níveis de satisfação dos clientes por meio de serviço excelente.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiências em construção civil;

Atividades – auxiliar nas rotinas administrativas da obra, envolvendo processos de admissão, demissão e fechamento de ponto, acompanhar a compra de materiais e controlar fluxo de caixa e notas fiscais. Acompanhar as obras avaliando a qualidade e cumprimento do prazo dos serviços.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caminhão Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “AB”;

Atividades – trabalhar operando caminhões equipados com o guindaste tipo Munck; Dirigir esses veículos transportando cargas pesadas e também manusear o Munck durante processos de montagens.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” e curso de direção Defensiva atualizado;

Atividades – transportar os colaboradores em serviços externos; Efetuar e controlar registros de quilometragem do veículo de apoio bem como registro de paradas; Realizar quando necessário, serviços de entrega e protocolo de documentos, para as áreas internas e externas da empresa; Manter sigilo das informações recebidas e de documentos confidenciais; Garantir a integridade física ao transportar as pessoas; Zelar pelos equipamentos sob sua responsabilidade, mantendo o veículo sempre que possível limpo, abastecido e em condições de uso; Utilizar o EPI adequado de acordo com o tipo de risco; Atender os requisitos/ orientações descritos no PAME (Plano de atendimento multo de emergência) em caso de sinistro.

Vaga disponível até 26/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento a funcionários, receber/conferir e organizar documentação de pessoal, manter atualizado o cadastro de funcionários, auxiliar nas atividades de vale-transporte, auxílio alimentação, refeitório e atividades sociais, cadastro e controle do registro de ponto (eletrônico) dos funcionários, apoio nas atividades de rotina do RH.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, limpar e cortar pescado para comercialização, examinar peixes recebidos, armazenar os peixes e manter a ordem e higiene no ambiente de trabalho.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com Pacote Office e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – responsável em auxiliar processos administrativos do setor; Auxiliar no controle dos vencimentos, admissões e demais funções correlacionadas.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Caminhão Basculante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de NR-11, NR-12, Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categorias “D” ou “E” dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar mercadorias conforme a legislação do trânsito, seguir roteiro, fazer solicitações de manutenção preventiva e corretiva do veículo.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, realizar serviços externos para o acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino técnico em Edificações completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil; Orientar sobre medidas de segurança e equipamentos; Administrar o cronograma da obra.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Técnico em Rede de Computadores

Escolaridade – ensino técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos pertinentes à vaga: CLP, NR-10 e NR-35;

Atividades – montar, configurar e realizar manutenção de computadores em redes; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos pertinentes à vaga: CLP, NR-10 e NR-35;

Atividades – montar, configurar e realizar manutenção de computadores em redes; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos na área;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal; Fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; Recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos;

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, amassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta; Revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – necessário ter experiência com materiais de construção;

Atividades – realizar transações financeiras do dia a dia, preparar contas, faturas e depósitos bancários. Emitir o faturamento da empresa, receber pedidos de vendas, emissão de notas fiscais e demais funções correlatas.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeitar bolos e tortas, ter experiência com preparo de bolos e doces.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a programação, controle de qualidade dos produtos e gestão.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em softwares ERP e planilhas;

Atividades – liderar a equipe nos processos de produção e logística; Analisar relatórios diários; Garantir o cumprimento de metas.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, projetar ambientes em Promob, venda e fechamento de projetos.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com atendimento ao público e conhecimento em informática básica e Excel;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, digitar exames, protocolar atendimentos e exames, entregar resultados de exames e manter o local de trabalho limpo e organizado.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e conservação do ambiente, lavar banheiros e áreas afins.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e conservação do ambiente, lavar banheiros e áreas afins.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis, Administração ou áreas fins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar compras de materiais diversos mediante solicitação via e-mail, programações periódicas, mensais e anuais, manter contato com os fornecedores, realizar cota de preços, condições de pagamentos e prazos de entrega.

Vaga disponível até 29/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, recebimento de pedidos, direcionamento das necessidades dos clientes para os setores envolvidos na produção do material.

Vaga disponível até 29/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Orçamentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o preparo de orçamentos a pedido dos clientes para a cotação de serviços executados pela empresa, apurar os custos da produção e gerar um pré cálculo incluindo valores de matéria prima.

Vaga disponível até 29/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em vendas de autopeças;

Atividades – Promover vendas, ser responsável pelo pré e pós-venda;

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em Refrigeração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar a equipe de manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em Chiller;

Atividades – realizar manutenção de equipamentos de refrigeração e ar condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência como marceneiro;

Atividades – preparar o local de trabalho, ordenando fluxos do processo de produção, e planejar o trabalho, interpretando projetos, desenhos e especificações e esboçando o produto conforme solicitação.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter domínio no Pacote Office;

Atividades – fazer atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico. Abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor Auxiliar de Ensino – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando Pedagogia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – apoiar nas tarefas de suporte administrativo na rotina escolar, orientar os alunos e auxiliar o professor.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Agente de Portaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Agente de Portaria atualizado (não sendo aceito cursos EAD) e curso de Informática Básica;

Atividades – realizar controle de acesso, ronda perimetral e revista com bastão eletrônico.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando Pedagogia;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar serviços de limpeza nas áreas internas e externas.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar a equipe de logística, supervisionar o adequado armazenamento dos produtos, planejar e organizar a disposição das mercadorias estocadas, facilitando a sua identificação, localização e manuseio.

Vaga disponível até 28/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Designer de Mídias e Marketing

Escolaridade – cursando ensino superior em Marketing;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar peças criativas para mídias digitais, que convertam documentar e desenvolver processos de design como: jornadas, workshops, criar novas soluções com base em feedback de usuários e atuar de forma direta na publicidade em geral da empresa.

Vaga disponível até 28/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Fiscal

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade ou Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar emissão de notas fiscais eletrônicas de saídas, fazer o lançamento de notas fiscais de entrada, fazer análise de documentos fiscais, organizar a documentação referente a contabilidade da empresa e fazer fechamentos fiscais.

Vaga disponível até 28/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Controladoria

Escolaridade – ensino superior completo em Administração;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na administração de contratos de permutas junto a área comercial, classificar, contabilizar e baixar permutas e outras despesas, prestar auxílio na elaboração de relatórios de controle de gastos e auxiliar no processo de fechamento contábil.

Vaga disponível até 28/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Nutrição

Escolaridade – ensino técnico completo em Nutrição;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar processos de produção e distribuição, participar de pesquisas para a melhoria, adequação e desenvolvimento de produtos sob supervisão, verificar as condições do ambiente, equipamentos e produtos.

Vaga disponível até 28/04/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino superior completo em Administração, Contabilidade ou Ensino Técnico Financeiro;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar levantamentos e controles de transações financeiras, acompanhar o fluxo de caixa, contas a pagar e receber.

Vaga disponível até 28/04/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Carregador de Armazém

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – desejável ter curso de atendimento ao cliente;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; Movimentar mercadorias; Entregar e coletar encomendas; Controlar a qualidade dos serviços prestados.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Gerente Operacional

Escolaridade – ensino superior em Administração ou áreas afins completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – desejável ter curso de atendimento ao cliente;

Atividades – planejar atividades nos comércios varejista, atacadista e de assistência técnica; Atender clientes; Administrar e estruturar equipes de trabalho; Gerenciar recursos materiais e financeiros, contratos e projetos.

Vaga disponível até 25/04/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Fiscal

Escolaridade – cursando ensino superior em Contabilidade ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer balancetes, calcular impostos, classificar contabilidade, analisar e lançar contas e folhas salariais.

Vaga disponível até 20/04/2022 ou até encerramento da vaga.