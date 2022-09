Aegea abre inscrições para programa de Trainee 2023

O resultado será divulgado em dezembro, com o início do programa agendado para janeiro de 2023.

O programa será corporativo, sem área definida no processo seletivo, e será realizado em oito fases: Inscrições, Provas online, Game Repense, Fit Cultural, Dinâmica de grupo e Entrevista Individual, Painel de negócio e entrevista com o gestor, Banca final e Contratação.

Todo o processo de seleção, da inscrição às dinâmicas, será online. Candidatos de todo o país podem participar desde que formados entre julho de 2019 e julho deste ano, com bacharelado nos cursos de Engenharias, Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas, Ciência da Computação e Direito. Ter disponibilidade para viagens e mobilidade para mudar para qualquer cidade e/ou estado e domínio do pacote Office são os demais requisitos para participar da seleção.

O programa tem abrangência nacional. Os trainees ficarão em rodízio por diversas áreas da companhia, em diferentes unidades. Eles poderão também ser transferidos para atuar em qualquer uma das regiões onde a empresa está presente, com formação no Modelo Operacional Aegea (MOA). O salário é compatível com a posição e, entre os benefícios, a empresa oferece participação nos lucros, assistência médico-odontológica, seguro de vida, vale alimentação e transporte.

