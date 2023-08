Açougueiro e mais: veja as vagas de emprego do Sine Amazonas para esta quinta

Manaus/AM - O Sistema Nacional de Empregos do Amazonas (Sine/AM), divulga a oferta de 86 vagas de emprego para esta quinta-feira (31). Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site (http://empregabrasil.mte.gov.br) para fazer a solicitação de cadastro, ou comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.



01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso de informática básica, conhecimento do Sistema SAP e condução própria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com ou sem experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE DE QUALIDADE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Ter experiência na área de controle de qualidade e processos administrativos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: OFICIAL DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência em cozinha Industrial

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



04 VAGAS: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Ter experiência em peças metálicas para soldagem na manutenção corretiva ou preventiva de máquinas, superfícies e tubulações. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas e fazer o acabamento final do material soldado.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento na manutenção preventiva dos sistemas de climatização.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável em mecânica e possuir habilidades manuais com manutenção preventiva e corretiva em linhas leves e pesadas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter curso desejável em elétrica e possuir habilidades manuais com instalação e reparos na parte elétrica dos veículos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função ou avulsa.

Ter experiência em peixaria.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



15 VAGAS: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função ou avulsa.

Ter experiência em açougue em geral (cortes variados), ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, diferencial possuir curso de atendimento ao cliente e manipulação de alimentos.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior cursando ou completo;

Com experiência na função

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



07 VAGAS: PROFESSOR(A) ENSINO SUPERIOR ODONTOLOGIA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Odontologia com (Mestrado ou especialização nas áreas: (Harmonização Orofacial, Endodontia, Ortodontia, Prótese Dentária, Dentística, Implantodontia ou Periodontia).

Com experiência desejável em Docência em nível superior em Odontologia.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino médio cursando ou completo;

Sem experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



06 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Ter CNH AB

Com experiência na função, ter ótima comunicação, atendimento ao cliente, agilidade, persuasão, técnicas de vendas, dinâmico e resolução de problemas.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TRATORISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Ser proativo, dinâmico, ágil, atencioso e responsável

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: TÉCNICO ENFERMAGEM DO TRABALHO

Escolaridade: Técnico completo ou Superior cursando;

Ter curso de primeiros socorros,com experiência em indústria.

Necessário ter atuado com grandes volumes de atendimentos e demandas ambulatoriais. Experiência nos processos de E-social, envio do evento S- 2220 voltados para área de saúde ocupacional. Atividade: Será responsável por preencher relatórios de atividades ambulatoriais dos serviços médicos e enfermagem do trabalho; Elaborar Políticas de Medicina do Trabalho; Realizar a gestão dos exames periódicos, controlar, convocar e monitorar os resultados; planejar e administrar a realização de exames pré-admissionais, admissionais, periódicos, demissionais, e outros determinados pelas normas da empresa. Conhecimento no sistema Totvs e Soc.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: FERREIRO ARMADOR

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função.

Ter experiência em corte e molde de placa

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



03 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na função.

Ter experiência em corte e molde de placa

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: CASEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: SUPERVISOR OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter experiência em logística, ter Excel avançado, informática avançada.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



01 VAGA: ASSISTENTE COMERCIAL

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na função.

Ter conhecimento em verificar pelas características do produto, por vendedor e equipe ou por representantes. fazer levantamento e pagamentos das respectivas comissões. Ter atuação em logística, coordenar matriz e filiais, controle de estoques, reposição, embarque e desembarque de mercadorias.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)



01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com ou sem experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.



02 VAGAS: AUXILIAR DE DEPÓSITO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo ou incompleto;

Sem experiência na função;

Ter curso desejável em conhecimento de separação de produtos e armazenagem e informática básica.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado. Tipo de deficiências: Física, Auditiva, Visual e Mental leves.



02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio completo ou incompleto;

Sem experiência na função;

Ter conhecimento pacote office básico

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado. Tipo de deficiências: Física, Auditiva, Visual e Mental leves.



06 VAGAS: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Técnico Administrativo ou Superior cursando em Administração;

Com experiência na função.

Ter conhecimento na área administrativas e pacote office (word, excel e ambiente internet)

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico e currículo atualizado. Tipo de deficiência: Física leve.