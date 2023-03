Ação em Manaus oferta 100 vagas de emprego para trabalhar em outros Estados

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), oferta, nesta sexta-feira (10), 100 vagas de emprego para ‘Operador de Produção’, durante a ação “Força Feminina”, realizada em alusão ao mês da mulher, em parceria com o Shopping Via Norte.

A seleção acontece a partir das 9h, no 2º piso do shopping, localizado na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital. Para concorrer à vaga não é necessário ter experiência, apenas ensino médio completo. Segundo o diretor do Sine Manaus, Fábio Araújo, o candidato deve ter disponibilidade para trabalhar em outro estado.

“Os interessados devem comparecer no local com todos os documentos necessários. Estaremos com um time de colaboradores do Sine e representantes da empresa, para fazer a seleção e encaminhamento imediato para o mercado de trabalho”, destacou Fábio.

A seleção será feita em parceria com a empresa BRF S.A, do ramo alimentício. De acordo com o representante da companhia, Heverty Bispo, há uma grande demanda de mão de obra para a área, e, por conta disso, os candidatos precisarão morar em Rio Verde, no estado de Goiás; e em Nova Mutum e Rio Verde, no Mato Grosso.

“Estamos muito satisfeitos com essa parceria com o Sine Manaus, que tem um grande protagonismo em todo o Brasil. Pela segunda vez, vamos selecionar candidatos para atuar no time da BRF. A empresa vai custear o transporte de ida para uma dessas cidades, além de um mês de hotel gratuito para os trabalhadores”, explicou Heverty.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Serviços

Além das vagas do Sine Manaus, também serão realizadas duas oficinas de qualificação profissional, com o tema “Automaquiagem”.

A primeira turma será feita das 10h às 11h. Já a segunda inicia às 11h10 e segue até 12h10. A atividade acontece no auditório do Shopping Via Norte.