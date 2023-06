Embarcações passam por fiscalização no Porto de Parintins durante festival

O diretor-presidente da Agência Reguladora, João Rufino Júnior, destacou que a operação acontece de forma simultânea em vários pontos da capital e do interior do estado, como forma de propiciar segurança a todos os torcedores dos bumbás Caprichoso e Garantido que optam por ir ao município por meio de embarcações de médio e grande porte.

Manaus/AM - O serviço oferecido aos passageiros nas embarcações que chegam e deixam Parintins está sendo fiscalizado, desde esta quarta-feira (28), pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) no porto do município. Os trabalhos integram as atividades da Operação Parintins 2023 e seguem até o dia 3 de julho na Ilha Tupinambarana.

