Em áudio, mãe de Larissa Manoela fala que procurou padre exorcista para ‘salvar família'

Vale lembrar que Silvana Taques vem sendo investigada por uma mensagem enviada à filha, Larissa Manoela, em que chama de “macumbeira” a família do noivo da atriz, André Luiz Frambach. Os pais do ator são espíritas kardecistas .

“A gente está em constante oração. Joelho no chão. Eu, meu marido, toda noite rezamos o terço; nós fazemos oração. Temos falado com pastores da igreja evangélica, com padres, até padres exorcistas. A gente tem feito de tudo, minha amiga. Mas não está fácil. Continue rezando por nós aí, viu?”, diz Silvana na conversa.

