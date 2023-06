Em 8 dias, quase 55 mil pessoas prestigiaram Festival Folclórico do Amazonas

Manaus/AM - Em apenas oito dias, quase 55 mil pessoas já passaram pela festa mais tradicional da cidade, o 65° Festival Folclórico do Amazonas, realizado no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), no Distrito Industrial, zona Sul. O evento começa sempre a partir das 19h, com entrada gratuita.

Quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, boi-bumbá, danças nacionais, internacionais e nordestinas, das categorias Bronze e Prata, se apresentam na arena do CCPA. Os horários e a programação completa do festival podem ser consultados no site da Manauscult (manauscult.manaus.am.gov.br), na aba editais.

Categoria Prata

A apresentação da oitava noite do evento ficou a cargo dos grupos folclóricos Brotinhos do Parque (Quadrilha Tradicional), Cabras do Capitão Galdino (Dança Nordestina), Tradição do Parque 10 (Ciranda), Alegria Caipira (Quadrilha Tradicional), Cabras do Capitão Cabeleira (Dança Nordestina), e Princesinha da Vila (Ciranda), que deram a largada na disputa da categoria Prata e empolgaram o público presente.

Economia Criativa

Além das apresentações dos grupos folclóricos, o festival também conta com uma feira de artesanato coordenada pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e um parque de diversões para crianças, um pleito esperado há 23 anos.

Gastronomia

Este ano, 30 barracas compõem a feira gastronômica do festival, que foram doadas pela Prefeitura de Manaus a instituições sociais e entidades apoiadas pelo Fundo Manaus Solidária (FMS), que estão operando as vendas de comidas e bebidas no local.

As barracas estão localizadas próximas à arquibancada do anfiteatro e funcionarão durante todo o evento, iniciando a venda de produtos às 18h, com preços variando entre R$ 5 e R$ 35.

O cardápio do festival apresenta comidas regionais e típicas da época junina, como milho cozido, pamonha, bolo de macaxeira, acarajé, além de outros pratos, como carne de sol, pirarucu à casaca, tacacá, farofas diversas, cachorro-quente, sanduíches, pizza, entre outros.

Com informações da assessoria