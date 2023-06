Mais de 7 toneladas de drogas foram apreendidas e 179 assassinos foram presos no Amazonas

Manaus/AM - Foram apreendidas no primeiro semestre deste ano 7,1 toneladas de drogas, que abasteceriam diversas bocas de fumo no Amazonas; além disso, também foram registradas 6,7 mil inquéritos policiais, resultando em 3.110 prisões, sendo grande parte delas de homicidas.

A quantidade de drogas apreendidas somente nos primeiros seis meses deste ano já é quase superior a todo o ano de 2022, quando mais de 8 toneladas foram apreendidas.

“Isso resulta na desarticulação de organizações criminosas, com diversas prisões, apreensões de entorpecentes e armamentos, que causam grande prejuízo”, explicou o delegado-geral adjunto, Guilherme Torres.

As apreensões ocorrem tanto em via terrestre, principalmente em Manaus, como em via fluvial no interior, tendo em vista que o Amazonas está próximo a Tríplice Fronteira (Brasil, Colômbia e Peru), por onde é o principal corredor do tráfico de drogas que entra no país.

Prisões por homicídios

Entre as prisões efetuadas, 179 foram realizadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), em decorrência de investigações de homicídios praticados no estado.

