Eliezer comenta sobre a reta final do BBB22: 'Não é mais sobre quem eles querem tirar'

"Eu acho que é a fase do jogo que, independente de configuração... Se o público quer muito que uma pessoa ganhe, qualquer Paredão que essa pessoa for, vai permanecer. A não ser que, nesse momento, não haja um preferido".

Depois de dizer que o jogo do BBB 22 acabou, Eliezer fala sobre a reta final do reality. Ele analisa os últimos Paredões da casa e opina sobre a configuração atual:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.