Wilson Lima vai às urnas para escolher novo prefeito de Manaus

Manaus/AM - Acompanhado da esposa o Governador Wilson Lima compareceu para votar na Escola Estadual Sant’Ana, na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Sul, na manhã de hoje (29).

No local, ele cumprimentou o secretário de Segurança Pública Louismar Bonates que estava na entrada, concluiu o voto em alguns minutos e concedeu entrevista. Ele falou sobre as ocorrências de crimes eleitorais e pontuou que o pleito é considerado tranquilo.

Questionado sobre quem estaria apoiando, Lima preferiu não declarar nem voto, nem apoio publicamente e se limitou a responder apenas que o voto é secreto.

Embora o governador não tenha manifestado publicamente o apoio, durante a campanha do segundo turno, um áudio com orientações de que funcionários do Governo deveriam votar em Almeida acabou vazando e deixando clara a preferência dele.