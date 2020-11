Urnas eletrônicas já foram enviadas às zonas eleitorais de Manaus

Manaus/AM - As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições em Manaus no próximo domingo (15) foram encaminhadas da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), zona Centro-Sul, em direção às 13 zonas eleitorais da capital.

Das 3.663 urnas que serão entregues, 3.517 estão destinadas oficialmente ao pleito, e outras 146 ficarão em sistema de reserva em caso de defeito. A expectativa é que as entregas sejam finalizadas até o meio-dia de sábado (14).

Segundo o TRE, as urnas dos municípios do interior já foram enviadas para os locais de votação.