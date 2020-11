TRE gasta cerca de R$ 2 milhões com 1º turno no interior do Amazonas

Manaus/AM - O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Aristhóteles Thury, retificou portaria, datada de 1º de outubro passado, que estipulava os valores a serem utilizados pelos municípios do interior do Estado no 1º turno das eleições em 15 de novembro. A retificação está publicada na edição do Diário da Justiça Eletrônico desta terça-feira (10).

O montante total, que era de R$ 1.929.200,00, passa para R$ 1.993.550,00, com acréscimo de R$ 64.350,00.

Os valores repassados às unidades da Justiça Eleitoral no interior do Amazonas têm destinação de R$ 914.900,00 para alimentação, assim como R$ 1.078.650,00 para transporte.