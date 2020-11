Prioridades de candidatos a prefeito de Manaus são diversificadas, veja

Manaus/AM – Os três candidatos que estão mais bem colocados nas pesquisas de preferência dos eleitores de Manaus têm propostas parecidas e outras bem diversas, no entanto, em um apanhado das duas primeiras listadas por cada um dos candidatos a prefeito da cidade, as prioridades são diversificadas.

Amazonino Mendes (Podemos), com a maior preferência dos eleitores de Manaus, o candidato, de acordo com a apresentação das propostas encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) em sete páginas, tem como prioridades iniciais a mobilidade urbana e a saúde. Na primeira, desafogar o trânsito e modernizar a frota de ônibus estão listadas em seu plano de governo, na segunda, a ideia é ampliar a cobertura à atenção básica.

O candidato da coligação Avante Manaus, David Almeida, prevê em seu plano de governo de 67 páginas e dez itens listados, suas prioridades para uma possível gestão, em primeiro lugar, apontam para a necessidade de erradicar a pobreza e reduzir a desigualdade, em segundo, incentivar e dar condições de qualificar a sociedade pela educação.

O candidato do PT, José Ricardo, da coligação Manaus Pela Vida, Pelos Pobres, em 50 páginas, indicabcomo prioridade em uma eventual gestão como prefeito de Manaus, para a inovação e desenvolvimento econômico e tecnológico em primeiro lugar, enquanto medidas para o desenvolvimento e inclusão social aparecem como segunda prioridade.