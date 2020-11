Presidente do TSE diz que Justiça avalia 2º turno em Macapá para dezembro

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, disse neste sábado (14) que o tribunal vai verificar a possibilidade de o segundo turno das eleições em Macapá (AP) ser realizado no dia 20 de dezembro. A ideia é antecipar o segundo turno em uma semana, após a votação ser adiada em decorrência do apagão de energia elétrica que o estado enfrenta desde o início deste mês.

De acordo com o R7, Barroso falou sobre o assunto durante visita ao Centro de Divulgação das Eleições, no TSE. "Diante do pedido dos candidatos de Macapá, vamos verificar a possibilidade de antecipar em uma semana. Por enquanto, a previsão é essa, do segundo turno ser no dia 27. Mas se for possível tecnicamente antecipar, nós faremos isso".

Caso o pedido dos prefeitos seja atendido, haverá a diferença de uma semana entre o primeiro e o segundo turno das eleições na cidade. "Não é uma decisão jurídica, é técnica. Se for possível, o ideal seria que houvesse duas semanas entre o primeiro e segundo turno. Mas dependemos de regularização do fornecimento de energia, do restabelecimento pleno da ordem pública e de condições técnicas para fazer a eleição com a confiabilidade que nós nos impomos", disse o presidente do TSE.