Prefeito de Autazes é acusado de fraude eleitoral; população vai às ruas

Manaus/AM - Uma série de denúncias sobre irregularidades cometidas durante a eleição para prefeito em Autazes (a 112 quilômetros de Manaus) resultou em manifestação em frente à sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do município e da casa do prefeito reeeleito Andreson Cavalcante (PROS) no final da tarde de segunda-feira (16).



De acordo com depoimentos de moradores, houve troca de sessões em cima da hora, falta de energia na contagem dos votos, erro nas urnas e votos para vereadores não computados. "Acreditamos que houve fraude e provas de muitas compras de voto", declarou uma fonte.



Eleitores das coligações concorrentes estão exigindo um novo pleito. Um vídeo divulgado no Whatsapp registra agressão de um policial militar contra um morador durante as manifestações. A reportagem entrou em contato com a assessoria do prefeito Andreson Cavalcante, mas não obteve resposta.