Ex-candidatos a prefeito de Manaus anunciam neutralidade no segundo turno

Manaus/AM - Dois ex-candidatos a prefeito de Manaus anunciaram, na manhã desta terça-feira (17), que não apoiarão Amazonino Mendes (Podemos) nem Almeida (Avante) na disputa pelo segundo turno nas eleições municipais.



Em coletiva transmitida pelas redes sociais, o empresário Romero Reis (Novo) afirmou que "a história e proposta deles não têm identidade conosco. Quem for eleito, que possa fazer aquilo que nuca fez: colocar o interesse na cidade acima de tudo". Na ocasião, Reis desafiou os candidatos a escolherem secretários com base no mérito. "Só assim temos a chance de retirar Manaus de índices degradantes", analisou. O candidato recebeu quase 30 mil votos.



Em nota, Zé Ricardo (PT) esclareceu que "os candidatos que disputam nesse segundo turno representam o mesmo grupo político que está no poder há quase 40 anos" e "tem deixado a cidade com muitos problemas e muitas dificuldades para a população. E que fingem brigar entre si mas, no fim, sempre se unem para permanecer no poder". Ricardo ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 139.846 votos.