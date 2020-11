Em meio a supostos vazamentos de dados, TSE tem atraso na apuração

Aqui em Manaus, um atraso anormal na divulgação está causando preocupação em vários segmentos da sociedade. E em meio a boatos de invasão hacker na rede do TSE - que nega os ataques, os cidadãos seguem aguardando os resultados.

Na tarde de hoje (15), dia de eleições municipais por todo o Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está enfrentando um novo problema: pois hackers afirmam ter vazado uma série de informações internas do tribunal para demonstrar a vulnerabilidade do sistema.

O vazamento foi divulgado por um grupo que se autodenomina como CyberTeam. De acordo com eles, a exposição das informações é apenas uma forma de desmentir o tribunal, que diz não ter sofrido ataque, e afirmar a instituição precisa melhorar os investimentos em cibersegurança e que o Estado brasileiro não está trabalhando como deveria.

"A segurança do TSE foi comprometida logo após ser anunciado que a segurança tinha sido reforçada devido ao ataque efetuado no STJ e nos outros domínios do Ministério da Justiça. Isso só prova que os gastos milionários do governo, não serviram para p* nenhuma", diz o grupo