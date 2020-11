Confira agenda dos candidatos a prefeito de Manaus desta quinta-feira (12)

Manaus - Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Manaus desta quinta-feira (12), último dia da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Nove concorrentes participarão hoje de debates na TV Bandeirantes (12h10) e TV A Crítica (20h30).

Amazonino Mendes (Podemos)



Manhã: Visita a bairros

Tarde: Gravação de vídeo para redes sociais

Noite: Videoconferência com moradores do bairro Novo Israel



José Ricardo (PT)



O candidato cumpre agenda interna e se prepara para os debates na TV



José Ricardo (PSD)



Manhã: Participação em debate em emissora de TV

Tarde: Reunião interna com equipes de campanha

Noite: Participação em debate em emissora de TV



Capitão Alberto Neto (Republicanos)



Tarde: Participa de debate realizado por emissora de TV local e entrevista para portal de notícias local

Noite: Participa de debate realizado por emissora de TV local



Chico Preto (Democracia Cristã)



Noite: Panfletagem no Distrito Industrial II e participa de debate realizado por emissora de TV local



Coronel Menezes (Patriota)



Tarde: Participa de debate realizado por emissora de TV local

Noite: Participa de debate realizado por emissora de TV local



David Almeida (Avante)

08h30 - Concentração e preparação para debates

12h00 - Debate na TV Band Amazonas

15h00 - Gravação de Programa Eleitoral

16h00 - Reunião com coordenadores de campanha

20h30 - Debate na TV A Crítica



Gilberto Vasconcelos (PSTU)



Manhã: Panfletagem nas fábricas do Distrito Industrial

Tarde: Reunião virtual com apoiadores

Noite: Reunião com a equipe política e de propaganda



Marcelo Amil (PC do B)



Manhã: Reunião interna

Tarde: Participa de debate realizado por emissora de TV local

Noite: Participa de debate realizado por emissora de TV local



Romero Reis (Novo)

12h10 - Debate na Band Amazonas

20h30 - Debate na TV A Crítica