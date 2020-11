Confira agenda dos candidatos a prefeito de Manaus desta quarta-feira (11)

Manaus/AM - Confira a agenda dos candidatos a prefeito de Manaus nesta quarta-feira (11):

Alfredo Nascimento (PL)



10h – Gravação de programa eleitoral



15 – Reunião Interna



19h – Reunião com comunitários no Jorge Teixeira, zona Leste



Amazonino Mendes (Podemos)



Manhã: Visita a bairros

Tarde: Reuniões com lideranças

Noite: Videoconferência com moradores do bairro Novo Israel



Capitão Alberto Neto (Republicanos)



Candidato cumpre agenda fechada e se prepara os debates da TV Band e TV A Crítica, a serem realizados no dia 12/11.



Chico Preto (Democracia Cristã)



07h30 - Entrevista para rádio local.



16h - Caminhada no bairro monte das Oliveiras.



19h - Reunião no bairro Japiim.



20h30 - Reunião no bairro Matinha com candidata a vereadora.



Coronel Menezes (Patriota)



8h - Caminhada e carreata pelas ruas do Zumbi dos Palmares I, II e III, Tancredo Neves, Nova Vitória e Armando Mendes



14h - Gravação de propaganda eleitoral



16h - Caminhada e carreata nos bairros Santo Agostinho, Vila Marinho, São Jorge e Lírio do Vale

David Almeida (Avante)



Manhã: Reunião com liderança na Zona Oeste; Caminhada na Zona Sul; Almoço na Zona Leste

Tarde: Gravação de programa eleitoral; Caminhada na Zona Sul

Noite: Reunião com trabalhadores na Zona Centro-Oeste; Reunião com líderes comunitários na Zona Centro-Sul

Gilberto Vasconcelos (PSTU)



5h - Panfletagem nas fábricas do distrito 2.



15h - Gravação de vídeos para mídias sociais.



Marcelo Amil (PCdoB)



08h30 - Participa de gravações de vídeos com apoiadores para a campanha.



12h - Almoço com apoiadores na Cidade Nova



15h - Reunião Interna.



17h - Participa de bandeiraço e panfletagem com apoiador na Cidade Nova, na Av. Jurunas, com a Noel Nutels



Ricardo Nicolau (PSD)



Manhã: Café da manhã com lideranças na Zona Sul

Tarde: Gravação de programa eleitoral

Noite: Reunião para ouvir moradores da Zona Centro-Oeste



Romero Reis (Novo)



6h às 8h - Panfletagem na fábrica Moto Honda



9h às 11h - Caminhada no Nova Vitória



15h30 - Live com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema



18h às 19h - Reunião no Mutirão



19h às 20h - Reunião no Parque Riachuelo, 19h às 20h



Zé Ricardo (PT)



Manhã/Tarde: Bandeiraço e minicomício pelas zonas Sul (Japiim, Betânia e Feira da Panair) e Norte da cidade (Cidade de Deus e Mutirão)