Candidato a vice-prefeito em Boca do Acre é preso por boca de urna

Manaus/AM - O candidato a vice-prefeito de Boca do Acre Odemir Raulino da Silva, da coligação "Vamos Juntos Mudar e Cuidar", foi preso em flagrante pela prática de boca de urna na manhã deste domingo (15). A prática é considerada crime eleitoral.



O candidato foi flagrado pela equipe do Ministério Público Eleitoral do município. Silva está prestando depoimento à Polícia Federal e deverá participar da audiência para oferecimento de transação penal.



O município, que integra a 14ª Zona Eleitoral e fica a 950 quilômetros de Manaus, está sob os cuidados da Promotora Eleitoral Míriam Figueiredo.