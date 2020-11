Candidato a vereador, Jack Serafim se destaca com defesas para Manaus

Considerado um dos nomes fortes da nova geração política amazonense, o candidato a vereador Jack Serafim (PSDB) tem apresentado 9 propostas a serem implantadas em Manaus, caso seja eleito no próximo dia 15 de novembro. Formado em Ciência Política, Jack já tem experiência na administração pública e conhece os processos legislativos.

Menos gastos com a máquina pública e mais políticas públicas

Reduzir os gastos com a máquina pública para investir mais em políticas públicas é a principal linha de defesa de Jack para o desenvolvimento da capital amazonense. Esse corte de gastos começaria na Câmara de Manaus, com o fim dos auxílios pagos aos vereadores.

“A primeira coisa que vou fazer, é propor o fim dessa história do povo de Manaus pagar a conta da gasolina e do aluguel de carro para vereador. Esses recursos que estão sendo utilizados para luxo de vereador precisam ser direcionados para o povo. Digamos que o aluguel de carro e gasolina para vereador custe em média R$ 300 mil por mês, isso geraria no mínimo 600 vagas de estágio para jovens poderem ter uma primeira ocupação dentro da Prefeitura ou dentro da Câmara. O impacto disso para a sociedade seria fantástico. Mas lamentavelmente, a prioridade dos vereadores são com seus próprios luxos e isso não traz retorno algum para os manauaras", afirmou.

Inclusive, uma das propostas do candidato é ampliar a oportunidade de vagas de emprego e bolsas de estágios para a juventude de Manaus, o que pode contribuir para a redução da criminalidade na capital, uma vez que esse público terá oportunidade.

Apoio irrestrito aos professores e saúde

Por ser filho de professora, Jack também declarou que vai apoiar de forma irrestrita a classe dos professores. O mesmo compromisso também está registrado em suas defesas para área da saúde. Para ele, se faltam equipamentos e estrutura de qualidade para atender a população é devido ao silêncio do Legislativo diante dos problemas. “Se Manaus realmente se sentisse representada por seus vereadores, não se falaria tanto em renovação como temos ouvido”, afirmou.

Setor primário forte e direito à habitação

Um dos poucos candidatos com propostas para o Setor Primário, Jack também propõe melhorias na zona rural da capital para que Manaus possa se tornar o maior centro produtor do Amazonas, gerando mais emprego e novas oportunidades. “Manaus é o maior centro consumidor do Amazonas. Isso é para fazer desta cidade a maior referência em setor primário para o estado. O potencial do setor primário ficou ainda mais claro durante a pandemia, quando o Brasil passou a exportar sua produção para outros países, a ponto de encarecer os produtos aqui. Comer é o básico das necessidades, o que garante empregos e renda para quem produz. Manaus precisa acreditar nisso”, defende.

Quanto à habitação, Jack tem defendido a continuidade das políticas públicas de habitação, para reduzir o alto deficit habitacional de Manaus. Para o candidato a vereador “sem casa para morar, aumentam as invasões, assim como o preço das casas e aluguéis. Ninguém ganha com as pessoas sem ter onde morar. A Constituição obriga Governo Federal, Estadual e Municipal a garantir o direito à habitação. Não apenas doando casas gratuitas, mas abrindo a oportunidade para quem pode pagar pequenas parcelas, garantindo que o recurso investido volte e se transforme em novas habitações”.

Fora Wilson Lima

Após travar uma briga judicial com o governador, Wilson Lima, para ter a liberdade de denunciar os graves problemas enfrentados pelo povo durante a pandemia, Jack tornou-se oposição ao atual governo e já declarou que o palanque em que Wilson Lima estiver, ele estará do outro lado.

“O que o governador tem a ver com uma eleição municipal? A resposta é: tudo. Precisamos impedir que o projeto político falido do atual governador também ponha as mãos em Manaus. Durante a pandemia fui a única pessoa no Brasil proibida de falar sobre o COVID-19, a pedido do governador, após denunciar a falta de EPIs nos hospitais. Recorri e tive essa censura covarde anulada pela justiça. Isto me trouxe um senso de missão muito grande e por isto parei de resistir em entrar para a política. Precisamos impedir que pessoas despreparadas ocupem lugares importantes da política amazonense, colocando em risco a democracia e principalmente a vida dos manauaras” declarou.

Disputando pela primeira vez uma eleição pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) com o número 45999, Jack faz parte de uma nova geração de políticos com formação e experiência que devem marcar uma das maiores mudanças que a Câmara de Manaus já viveu. O candidato buscou um partido fora do arco de alianças do governador. Conheça todas as suas propostas clicando no link a seguir: https://linktr.ee/jackserafim